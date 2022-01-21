О. Хлякина: Воспитание патриотизма у граждан страны имеет большое значение

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в Липецкую область сенатор провела встречу с представителями общественности региона.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области в ходе рабочей поездки в субъект РФ провела встречу с представителями общественности региона.

Смотрите также

В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности общественных организаций, проблематика в реализации задач, решаемых активом объединений.

«Мы живем в стране национального многообразия, где сохраняются вековые традиции, историческое единство, богатое культурное наследие. Значение воспитания патриотизма, духовно-нравственных ценностей у граждан нашей страны имеют большое значение», — отменила парламентарий.

Оксана Хлякина в ходе рабочей поездки в субъект РФ провела встречу с представителями общественности региона

Сенатор подчеркнула, что патриотическому воспитанию молодежи уделяется повышенное внимание. «Важно, чтобы подрастающее поколение знало, что такое патриотизм. Патриотическое воспитание молодёжи – один их важнейших факторов формирования личности», — считает Оксана Хлякина.

«Дальнейшее совершенствование гражданского общества в нашей стране невозможно без участия в этом процессе мощных общественных сил. Ваша деятельность очень важна для жителей региона и будет всегда поддержана мной лично», — отметила сенатор в ходе беседы.

MIL OSI