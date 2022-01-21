О. Алексеев обсудил возможность открытия сети государственных аптек в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании на эту тему.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в совещании, на котором обсуждалась возможность открытия государственных аптек. Это позволит контролировать ценообразование и следить за лекарственным ассортиментом.

Наша главная задача — чтобы граждане в любой момент могли приобрести лекарство по приемлемой цене

Сенатор рассказал, что вместе с депутатами Саратовской областной Думы были рассмотрены различные варианты создания сети государственных аптек в регионе.

«В последнее время возросло число обращений жителей, в первую очередь отдаленных сел, о том, что аптечные киоски закрываются, за необходимыми медикаментами приходится ехать в райцентр. Наша главная задача — чтобы граждане в любой момент могли приобрести лекарство по приемлемой цене», — отметил Олег Алексеев.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в совещании, на котором обсуждалась возможность открытия государственных аптек

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Совещание по обсуждению возможности открытия государственных аптек в Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в совещании, на котором обсуждалась возможность открытия государственных аптек

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в совещании, на котором обсуждалась возможность открытия государственных аптек

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Совещание по обсуждению возможности открытия государственных аптек в Саратовской области

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На совещании было предложено два пути решения: обеспечивать граждан медикаментами через районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты или создать новую структуру на базе одного из госучреждений. «Мы рассмотрели плюсы и минусы каждого варианта, вопросы дополнительного финансирования, возможность запуска пилотного проекта в нескольких районах. Все предложенные варианты будут детально просчитаны, при необходимости этот вопрос будет проработан законодательно», — сказал парламентарий.

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