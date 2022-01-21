Олег Матыцин: «Для России проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады – важнейшее событие»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 января, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил с рабочим визитом Казань. Через год в столице Татарстана пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Министр встретился со спортсменкой с особенностями интеллектуального развития Лейсан Зариповой. Встреча прошла на выставке, приуроченной к коллегии Министерства спорта Республики Татарстан, у стенда Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады – одно из самых престижных спортивных мероприятий для людей с особенностями развития интеллекта. Игры являются неотъемлемой частью глобального движения Special Olympics (Специальная Олимпиада) и направлены на создание инклюзивного мира и социальную адаптацию людей с особенностями развития в России.

«Символично, что наша встреча со спортсменкой Лейсан Зариповой состоялась именно сегодня, за год до старта Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады. Для России проведение игр – важнейшее событие и большая ответственность. Мы приложим все усилия, чтобы организовать соревнования на самом высоком уровне. Уверен, что это поможет нам сделать ещё один шаг к развитию инклюзии в нашей стране», – отметил Олег Матыцин.

Лейсан рассказала Министру, что с нетерпением ждёт предстоящих Игр в Казани. «Спорт для меня – это большая семья, он помогает верить в себя и тех, кто рядом», – сказала спортсменка.

Лейсан Зарипова является действующим кандидатом в мастера спорта по настольному теннису, поэтому Олег Матыцин подарил ей профессиональную ракетку. А спортсменка вручила Министру мягкую игрушку в виде солнца, которую сделала своими руками.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут с 21 по 27 января 2023 года в Казани. В соревнованиях примут участие атлеты с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнёры со всего мира. Программа состоит из семи видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.

Помимо основных соревнований Игры включают дополнительные инициативы по развитию инклюзивного спорта, такие как юнифайд-активности, объединяющие атлетов с особенностями развития и без в смешанные команды; программа тренировок для детей с ограничениями развития от 2 до 7 лет «Молодые атлеты»; реабилитационная программа для тренировки людей с тяжёлой или глубокой умственной отсталостью и значительными физическими недостатками MАТР (Motor Activity Training Program).

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани должны были пройти в январе 2022 года, но в связи с распространением коронавируса Международная организация Special Olympics (Специальная Олимпиада) приняла решение перенести Игры на январь 2023 года.

Пресс-служба Минспорта России

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