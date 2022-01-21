Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#РД-191М#Ангара21.01.2022 11:38

НПО Энергомаш создает РД-191М для лётных испытаний ракеты «Ангара»

В конце 2021 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») заключила договор с НПО Энергомаш на поставку пяти опытных образцов двигателя РД-191М. Изделия предназначены для проведения лётно-конструкторских испытаний ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» на космодроме Восточный.

Её создание ведётся в рамках опытно-конструкторской работы «Амур». К освоению РД-191М предприятие приступило в начале 2021-го после заключения контракта на поставку трёх двигателей для наземной отработки.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш: «Уже в 2022 году в НПО Энергомаш запланированы огневые испытания первого экземпляра двигателя РД-191М. Это говорит о том, что на сегодняшний день между предприятиями интегрированной структуры сформирована наиболее эффективная кооперация по созданию РД-191М, которая позволила сократить сроки и затраты на разработку и производство данного ракетного двигателя».

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Организовать производство лётных образцов РД-191М планируется в 2022–2023 годах, параллельно с изготовлением и поставкой в НПО Энергомаш двигателей для наземных испытаний. Таким образом мы реализуем сценарий опережающего запуска производства, позволяющий повысить качество планирования, а также ускорить освоение новой продукции и её вывод на рынок. При этом изделия для лётных испытаний будут отгружены НПО Энергомаш только после завершения автономной отработки двигателя».

Напомним, что Протон-ПМ закреплён в качестве серийного изготовителя двигателей первой ступени ракеты-носителя для космического ракетного комплекса «Ангара». Заказчиком выступает НПО Энергомаш — разработчик РД-191 и РД-191М, форсированной на 10% по тяге версии. Создание на базе пермского предприятия ИСРД производства двигателя для ракеты «Ангара» и других перспективных жидкостных ракетных двигателей имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и реализуется в соответствии с соглашением между Госкорпорацией «Роскосмос» и Пермским краем.

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