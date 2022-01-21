Source: Russia – Council of the Federation

Глава профильного Комитета СФ провела встречу с генеральным директором компании «ПроШкола» А. Денисовой.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с генеральным директором компании «ПроШкола» Алисой Денисовой.

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В ходе беседы обсуждались вопросы строительства школ в регионах с использованием «демографической субсидии». Как отметила Лилия Гумерова, в рамках этого проекта с 2019 по 2024 гг. должно быть построено 445 школ. На эти цели выделены средства в объеме 234,6 млрд руб. Руководством страны даны необходимые поручения. Основной оператор – ВЭБ.РФ. В настоящее время отобрано 273 проекта, из них по концессии – 72.

Для создания дополнительных школьных мест в школах на федеральном уровне было принято решение строить школы, в том числе на условиях концессионных соглашений

Сенатор обратила внимание, что для создания дополнительных школьных мест в школах на федеральном уровне было принято решение строить школы, в том числе на условиях концессионных соглашений.

По словам Алисы Денисовой, компания «ПроШкола» была создана для стимулирования привлечения частных средств в строительство школ. По решению Правительства РФ регионы и муниципалитеты могут заключать с компанией концессионные соглашения на строительство новых школ с привлечением субсидий из федерального бюджета.

Глава Комитета СФ отметила, что субъекты Российской Федерации активно включились в реализацию этой программы, подано около 300 заявок. «Регионы высказывают мнение о необходимости выделения дополнительных средств на реализацию данной субсидии, которую оценивают как эффективный механизм строительства школ, высказывают предложения о возможном продлении сроков подачи заявок. Кроме того, ряд субъектов предлагает скорректировать правила, механизмы применения, определения сроков или стоимости объектов в связи с ростом цен на материалы, сложностями применения типового проектирования», — добавила сенатор.

Лилия Гумерова сообщила, что в феврале на площадке Совета Федерации планируется провести семинар-совещание для выработки единых подходов по возможной корректировке программы строительства школ по «демографической субсидии» с участием сенаторов, представителей субъектов РФ, профильных ведомств. «Проанализируем предложения регионов для дальнейшей проработки с Правительством РФ», — сказала парламентарий.

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