И. Святенко выступила на пресс-конференции, посвященной вопросам социальной политики, туризма и расширения льгот для граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о работе профильного Комитета СФ в этих направлениях.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко выступила на пресс-конференции, посвященной вопросам соцполитики, туризма и расширения льгот для граждан

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко выступила на пресс-конференции, посвященной вопросам соцполитики, туризма и расширения льгот для граждан

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко выступила на пресс-конференции, посвященной вопросам соцполитики, туризма и расширения льгот для граждан

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выступила на пресс-конференции, посвященной вопросам соцполитики, туризма и расширения льгот для граждан. Мероприятие прошло в «Парламентской газете».

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Сенатор затронула тему запрета списания социальных выплат и пособий финансовыми организациями. По ее словам, принятие нового закона в этой сфере говорит о том, что к предоставлению социальных пособий в стране подходят не формально, а с учетом конкретных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди.

Закон защищает пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, а также денежные выплаты малоимущим, в том числе на основании социального контракта

«Закон защищает пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, а также денежные выплаты малоимущим, в том числе на основании социального контракта», — отметила Инна Святенко.

Парламентарий подчеркнула, что гражданам, нуждающимся в поддержке, государство предоставляет гарантированную помощь, которая не должна становиться «ежемесячным доходом» для банков и микрокредитных организации. «Комитет СФ по социальной политике будет проводить мониторинг правоприменительной практики и в случае инцидентов, что называется, «в ручном режиме» дорабатывать законодательную базу».

Сенатор рассказала о работе Комитета СФ, нацеленной на модернизацию в регионах инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей. Во взаимодействии с профильными ведомствами готовятся предложения, которые дадут «вторую жизнь» уже существующим объектам для детского отдыха.

«Особое внимание мы уделяем комфортному пребыванию детей, на что обращают внимание и сами родители. А это зависит в первую очередь от того, как выглядит территория лагеря и сам лагерь, насколько комфортные там спальни, столовые, игровые и спортивные площадки. Не менее важно то, как педагоги проявляют себя и какие интерактивные занятия проводятся, как организована безопасность детей», — сказала Инна Святенко.

По словам парламентария, профильный Комитет СФ ведет активную совместную работу с Министерством труда и социальной политики РФ. Она сообщила, что сейчас большое внимание уделяется вопросам автоматизации. «Цифровые технологии позволяют узнавать, оформлять многие из существующих мер поддержки граждан в один клик. В будущем, если, например, у гражданина изменится жизненная ситуация, ему автоматически будут предоставлены как пособия, так и льготы», — пояснила сенатор.

Председатель Комитета СФ также проинформировала о деятельности рабочей группы, которая занимается совершенствованием российского трудового законодательства. «Наш Комитет направил предложения в рабочую группу рассмотреть вопросы, связанные с совершенствованием трудовых гарантий, предоставляемых лицам, проживающим на территориях Крайнего Севера, формированием новых механизмов применения вахтового труда. Не оставляем без внимания трудоустройство молодых специалистов и совершенствование онлайн-форм занятости», — подытожила Инна Святенко.

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