Д. Гусев: Для социально-экономического развития региона крайне важна консолидация сил всех уровней власти

Source: Russia – Council of the Federation

В Нарьян-Маре состоялось рабочее совещание представителей от Ненецкого АО в Федеральном Собрании России с губернатором региона.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа участвовал в рабочем совещании в Нарьян-Маре с представителями региона в Федеральном Собрании РФ.

Мероприятие прошло с участием губернатора Ненецкого автономного округа¢ Юрия Бездудного, БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа сенатора Риммы Галушиной. ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа

В ходе совещания были подведены итоги деятельности за 2021 год, рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона и другие актуальные темы.

Жители региона нуждаются в качественной медицинской помощи. Вопрос строительства пристройки к главному корпусу ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и здания инфекционного отделения остается в приоритете

«Жители региона нуждаются в качественной медицинской помощи. Вопрос строительства пристройки к главному корпусу ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и здания инфекционного отделения остается в приоритете. Помимо этого, мы должны усилить взаимодействие с Министерством транспорта РФ в привлечении федеральных средств для реализации проекта модернизации и реконструкции аэропорта «Нарьян-Мар»,- подчеркнул Денис Гусев.

Рабочее совещание в Нарьян-Маре с участием губернатора Ненецкого автономного округа и представителей региона в Федеральном Собрании РФ

В ходе беседы парламентарии и губернатор обсудили вопросы законодательного регулирования в сфере оленеводства, охоты и рыбалки, а также планы командной работы на 2022 год, реализацию федеральных проектов по переселению из ветхого и аварийного жилфонда, обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей.

«Для выполнения задач, которые перед нами ставит Президент России Владимир Путин, для реализации национальных проектов, развития экономики и социальной сферы региона крайне важна консолидация сил всех уровней власти. Поэтому совместно с губернатором Ненецкого АО Юрием Бездудным продолжим конструктивно прорабатывать на федеральном уровне вопросы строительства и привлечения инвестиций»,- отметил Денис Гусев.

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