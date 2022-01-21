Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Национальный космический центр#Дмитрий Рогозин#Сергей Собянин#Москва21.01.2022 14:42

Дмитрий Рогозин и Сергей Собянин проинспектировали ход строительства НКЦ

В пятницу, 21 января 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили возводимый в Филях Национальный космический центр (НКЦ). Они проинспектировали ход его строительства и провели совещание с подрядными организациями.

«В НКЦ мы планируем разместить 20 тысяч инженеров, конструкторов и административный персонал московских предприятий Роскосмоса, в том числе 8 тысяч сотрудников Центра Хруничева», — отметил Дмитрий Рогозин.

По его словам, в НКЦ также будут размещены базовые кафедры ведущих московских инженерных вузов, готовящих специалистов для отрасли.

«Непосредственный контакт молодых специалистов и студентов с инженерами и конструкторами создаст синергетический эффект для выращивания нового поколения для ракетно-космической отрасли России. В результате мы получим не только уникальный инженерно-конструкторский микрорайон в центре Москвы, но и колоссальную отдачу для страны и освоения ближнего и дальнего космоса», — добавил он.

В свою очередь Сергей Собянин сообщил, что строители уже приступили к возведению высотной части Национального космического центра. «Планируется, что в 2023 году объект будет передан Роскосмосу под освоение», — добавил он.

Кроме того, Дмитрий Рогозин назвал важным достижением Госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Москвы сохранение опытного завода на московской территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос). «Именно здесь будет производиться третья ступень ракеты-носителя «Ангара-А5В», — сказал он.

Национальный космический центр создается Правительством Москвы совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» по поручению Президента России Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, отраслевые институты и предприятии, молодежные конструкторские бюро и другие объекты. Его главной архитектурной особенностью станет 47-этажная башня высотой более 288 метров.

Помимо строительства НКЦ, в этом районе Москвы также планируется развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 га. Здесь создадут особую экономическую зону, разместят предприятия научно-производственного кластера, получит развитие социальная и транспортная инфраструктура. Также могут появиться конгрессно-выставочный центр и объекты реновации.

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