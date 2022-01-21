Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#МКС-6821.01.2022 09:30

В ЦПК продолжается подготовка к 67-й экспедиции на МКС

К очередной экспедиции на Международную космическую станцию традиционно готовятся два экипажа: основной и дублирующий. Дублерами космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова стали их коллеги по отряду Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Ожидается, что основной экипаж МКС-67 отправится на орбиту в марте 2022 года, а дублирующий — в сентябре 2022 года. В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о «перекрестных» полетах на МКС в составе экипажа МКС-68 произойдут изменения. Вместо Анны Кикиной на корабле «Союз МС-22» в космическую экспедицию отправится астронавт NASA Франциско Рубио, а единственная в отряде Роскосмоса девушка-космонавт войдет в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года.

На данный момент Анна Кикина тренируется в составе дублирующего экипажа МКС-67. Так же как и Дмитрий Петелин, она пока не имеет опыта космических полетов. Командир экипажа Сергей Прокопьев уже работал на МКС. Его космическая экспедиция состоялась в 2018 году и длилась почти 197 дней, в процессе которой было два выхода в открытый космос.

Сейчас дублирующий экипаж МКС-67, как и основной, готовится к полету на тренажерах корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции, отрабатывая типовые, нештатные и аварийные ситуации. Помимо этого, в плане их подготовки − тренировки, связанные с выходами в отрытый космос, изучение научных экспериментов и многое другое.

Например, на текущей неделе Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин дегустировали продукты для дополнительных наборов питания на борту МКС. Шесть контейнеров с едой и напитками, которые каждый космонавт может взять с собой в полугодовую экспедицию, предназначены для того, чтобы разнообразить типовое меню. Прежде чем укомплектовать наборы, выясняют индивидуальные предпочтения членов экипажа.

В перечне продуктов питания 160–180 наименований. На то, чтобы оценить каждый из них, отводят несколько дней в обеденный перерыв. В целом график подготовки экипажей очень плотный. Перед каждым космонавтом стоит множество важных задач, которые необходимо выполнить.

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