В. Полетаев: 2021 год ознаменовался не только 155-летием со дня создания российского нотариата, но и цифровой трансформацией всего института

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с Президентом Федеральной нотариальной палаты.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел встречу с президентом Федеральной нотариальной палаты Константином Корсиком.

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Сенатор отметил, что 2021 год ознаменовался не только 155-летием со дня создания российского нотариата, но и цифровой трансформацией всего института.

В рамках встречи обсуждались изменения, коснувшиеся нотариата: оказание услуг в удалённом формате, введение дистанционных сделок с участием двух или более нотариусов, внедрение специальных знаков для документов, позволяющих быстро проверить их подлинность, начало работы с хранением и выдачей электронных документов с сохранением их юридической силы и многое другое.

Константин Корсик подчеркнул, что нотариат продолжит развиваться в цифровой среде и, как прежде, защищать права и законные интересы граждан.

Стороны затронули законотворческую деятельность. Совет Федерации ведет работу над законопроектом «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», внесенного в Государственную Думу сенаторами РФ Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Андреем Клишасом, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Владимиром Полетаевым, Максимом Кавджарадзе, КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Николаем Федоровым ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и Сергеем Фабричным ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области в период исполнения им своих полномочий. Законопроектом предлагается установить более прозрачный порядок формирования оплаты нотариальных действий, усилить контроль за экономической обоснованностью взимаемых с населения тарифов за совершение нотариальных действий. Документ готовится ко второму чтению в Государственной Думе.

В рамках встречи также обсуждались вопросы повышения квалификации нотариусов и сотрудников нотариальных контор.

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