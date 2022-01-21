Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу со школьниками в городе Орле.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в ходе поездки в регион встретился с победителями детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации.

Смотрите также

Владимир Круглый провел церемонию награждения юных орловцев. Он вручил победителям благодарственные письма сенатора и подарки.

Парламентарий отметил, что в рамках конкурса школьники пишут эссе, сочинения и картины, рассказывающие о красотах, обычаях и достопримечательностях своей малой родины. В 2021 г. на конкурс поступило 550 работ из городов и сельских поселений 39 субъектов Российской Федерации. На завершающем этапе победителями стали 263 участника, в числе которых — шесть юных орловцев.

Владимир Круглый в ходе поездки в регион встретился с победителями детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края»

1 из 3

Владимир Круглый в ходе поездки в регион встретился с победителями детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края»

2 из 3

Владимир Круглый в ходе поездки в регион встретился с победителями детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края»

3 из 3

«Конкурс проходит пятый год подряд. Орловская область участвует в нем впервые, но я уверен, что теперь это станет доброй традицией. Любовь к родному краю сродни любви к близкому человеку. Это теплые воспоминания, наполненные незабываемыми эмоциями. Подобные конкурсы развивают как патриотические, так и духовные чувства ребят», — подчеркнул Владимир Круглый.

MIL OSI