Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» продлевает сроки подачи заявок на участие

Source: Russia Ministry of Sport

Срок приёма заявок для участия во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» продлен до 31 января 2022 года. Такое решение было принято из-за высокого интереса со стороны жителей страны из различных регионов России: на середину января на официальном сайте насчитывается более 5600 регистраций. Увеличение сроков даст возможность подать свой проект тем, кто ещё не успел это сделать, и дополнить конкурс ещё большим количеством интересных и ярких инициатив.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Конкурс помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Благодаря конкурсу участники могут заявить о себе на всю страну и выиграть грант на развитие проекта. Министерство спорта Российской Федерации отметит лучшие спортивные проекты, авторы которых войдут в состав Экспертного клуба Минспорта России.

Конкурс «Ты в игре» проводится уже второй раз и отличается всероссийским масштабом. На данный момент на сайте проекта зафиксировано уже более 5600 регистраций. Заявки поступили из 75 регионов – в лидерах Москва, Удмуртия, Татарстан, Санкт-Петербург и Московская область. В преддверии старта ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине (Китай) множество проектов связаны с зимними видами спорта и с поддержкой российских спортсменов. Участники конкурса «Ты в игре» инициируют флешмобы в своих городах и с нетерпением ждут выступлений российских спортсменов.

«Каждый проект, каждая инициатива – это сопричастность авторов к нашей общей работе по популяризации спорта, внедрению его во все сферы жизни. Высокий интерес к конкурсу подтверждает неравнодушие наших граждан к физической культуре и спорту, а разнообразие направлений конкурсных работ говорит о востребованности спортивной активности среди различных групп населения – студентов и работников предприятий, граждан старшего возраста и жителей сельской местности. Конкурс «Ты в игре» позволяет авторам расширять возможности в реализации инициатив, привлекать дополнительное внимание к полезным и социально значимым проектам и совместными усилиями делать спорт нормой нашей жизни», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Мы очень рады, что второй сезон конкурса вызвал такой большой отклик со стороны авторов спортивных проектов. Количество заявок с каждым днём растёт, а среди участников немало интересных и ярких идей, которыми хочется поделиться с россиянами. Мы решили продлить прием заявок ещё на неделю, чтобы все желающие успели подробно описать свои проекты. Присоединяйтесь, участвуйте и не бойтесь попробовать свои силы», – прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который стартовал в ноябре прошлого года, существенно переработана механика и расширен призовой фонд: победители в пяти основных номинациях конкурса получат гранты в 300 000 рублей на развитие проектов, а гран-при составит 1 000 000 рублей. Номинации второго сезона конкурса позволяют участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных проектов. Это может быть детский, любительский или адаптивный спорт. Главное – чтобы проект уже существовал и в инициативу было вовлечено не менее пяти человек. Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы.

Номинации также поддерживают партнёры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддерживает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», а «Дети в спорте» – бренд Nike. Помимо пяти основных номинаций конкурсом предусмотрены две партнерские: «#НашСпортЗдесь» – номинация мультиплатформенного оператора «Триколор» и номинация «Медиа» от издания «Чемпионат». Кроме этого, информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывает единственный глянцевый ежемесячный журнал о спорте «Большой спорт». Партнёром конкурса выступает Российский международный олимпийский университет (РМОУ), который проведёт образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 31 января 2022 года.

Пресс-служба Минспорта России

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