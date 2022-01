20.01.2022 Ulga na powrót – sprawdź czy możesz z niej skorzystać

Source: Government of Poland in Polish

Ulga na powrót – sprawdź czy możesz z niej skorzystać20.01.2022

Podatkowy Polski Ład to również zachęta do powrotu do kraju.

Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z PIT-0 ulgi na powrót.

Przez cztery lata od powrotu do kraju, takie osoby mogą nie płacić PIT.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi znajdziesz w naszym przewodniku.

PIT-0 ulga na powrót dotyczy osób, które zamieszkały w Polsce po 31 grudnia 2021 r. Objęte są nią niektóre przychody podatnika (np. z pracy na etacie) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w naszym przewodniku.

Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umów zlecenia zawartych z firmą,

z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

osiągniętych w czterech następujących po sobie latach.

Więcej informacji o zmianach oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi znajdziesz w poradniku PIT-0 ulga na powrót.

MIL OSI