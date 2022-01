20.01.2022 Ulga dla rodzin 4+ za cały rok, nawet gdy 4 dziecko urodzi się pod koniec roku

Source: Government of Poland in Polish

Ulga dla dużych rodzin to kolejny element aktywnej polityki prorodzinnej rządu i realna pomoc dla polskich rodzin.

Skorzystają z niej rodziny, które wychowują co najmniej czworo dzieci.

Ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy czyli nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia.

Ulga dla rodzin 4+ to preferencja dla rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. To kolejny element aktywnej polityki prorodzinnej rządu i realna pomoc dla polskich rodzin.

Dla każdego rodzica

Rozwiązanie jest dla pracujących rodziców – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, umowie zleceniu czy są przedsiębiorcami i pracują u siebie. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego zarobki z tej pracy wynoszą do 85 528 zł nie zapłaci ani złotówki PIT. W przypadku obojga rodziców, będzie to 171 056 zł bez podatku. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad te kwoty.

Nawet 231 tys. zł bez PIT

Przekroczenie tej kwoty nie zawsze oznaczać będzie konieczność zapłaty PIT bo rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu będą też korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. W sumie więc rodzic rozliczający się według skali, nie będzie płacić PIT przy kwocie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.

Korzystna wykładnia

Rodzice będą mogli skorzystać z ulgi za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie dopiero 31 grudnia. Dla potrzeb tej ulgi warunek posiadania czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Jeżeli więc czwarte dziecko urodzi się np. 31 grudnia to rodzice, po złożeniu rocznego zeznania PIT, dostaną zwrot całego zapłaconego w trakcie roku podatku od kwoty przychodów/dochodów do łącznej wysokości 231 056 zł.

Ulga za dany rok

Jeśli dziecko urodzi się w nowym roku podatkowym, np. 1 stycznia, to rodzice będą korzystać z ulgi w nowym roku podatkowym, również za cały rok, ale nie będą z niej korzystać za rok poprzedni. Polski Ład nie zmienił zasad i konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Rodzice mają wybór

Rodzice mogą korzystać z ulgi w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, lub dopiero w zeznaniu podatkowym. Sami o tym decydują. Jeśli nie mają jednak pewności czy ostatecznie spełnią warunki do ulgi (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), mogą skorzystać z niej dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego.

