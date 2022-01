20.01.2022 Preferencje dla klasy średniej – prawidłowe naliczanie ulgi przez pracodawców

Source: Government of Poland in Polish

Preferencje dla klasy średniej – prawidłowe naliczanie ulgi przez pracodawców20.01.2022

Wprowadzone w Polskim Ładzie preferencje dla klasy średniej zneutralizują skutki zmian podatkowych dla dużej części podatników.

Dzięki prawidłowemu naliczaniu ulgi przez pracodawców, podatnicy unikną konieczności zwrotu ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym.

Preferencjami dla klasy średniej zostali objęci pracownicy i przedsiębiorcy na skali, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Przy czym u przedsiębiorców przychód z działalności gospodarczej należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów z tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych za siebie i osoby współpracujące.

W trakcie roku pracodawcy przy obliczaniu zaliczek na podatek stosują ulgę z mocy ustawy, dlatego pracownik nie musi składać wniosku o jej stosowanie. Natomiast jeśli pracownik nie chce, żeby pracodawca stosował ulgę w trakcie roku, powinien go o tym pisemnie poinformować.

Rozliczanie preferencji przez pracodawcę

Pracodawca stosuje ulgę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Aby prawidłowo zastosować ulgę, należy zsumować wszystkie przychody z pracy na etacie podlegające opodatkowaniu w danym miesiącu.

Ustalając prawo do ulgi za poszczególne miesiące pracodawca powinien sprawdzić, czy suma wypłaconych pracownikowi przychodów z pracy na etacie nie przekracza maksymalnego limitu ulgi, czyli 133 692 zł. Po jego przekroczeniu pracodawca powinien przestać stosować ulgę dla klasy średniej u pracownika.

Sytuacja, w której pracodawca kontynuuje stosowanie ulgi dla klasy średniej, nie zważając na to, że przychód pracownika – liczony od początku roku – przekroczył wyznaczony limit, może być niekorzystna z punktu widzenia pracownika. W wielu przypadkach oznaczałoby to konieczność zwrotu kwoty ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym.

Szczegółowe informacje dla pracodawców dotyczące zasad stosowania preferencji dla klasy średniej znajdują się w Poradniku dla pracodawcy – preferencje dla klasy średniej – Polski Ład

