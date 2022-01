20.01.2022 Oświadczenie MSZ w sprawie działań w dzielnicy Szejch Dzarrach we Wschodniej Jerozolimie

Source: Government of Poland in Polish

Oświadczenie MSZ w sprawie działań w dzielnicy Szejch Dzarrach we Wschodniej Jerozolimie20.01.2022

Polska jest głęboko zaniepokojona narastającym zjawiskiem wyburzeń i eksmisji, jak w przypadku wydarzeń 19 stycznia 2022 r. w dzielnicy Sheikh Jarrah we Wschodniej Jerozolimie, gdzie władze izraelskie zburzyły dom należący do palestyńskiej rodziny, jak również decyzją podjętą przez Okręgowy Komitet ds. Planowania i Budownictwa Jerozolimy dotyczącą planu budowy ponad 1450 jednostek osiedli mieszkaniowych pomiędzy Har Homa i Givat Hamatos. Wydarzenie te budzą obawy i mogą prowadzić do kolejnej eskalacji konfliktu.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim jednostronnym działaniom, które zaostrzają obecne napięcia i podważają perspektywę pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Rozbudowa osiedli, wyburzenia i eksmisje są niezgodne z prawem międzynarodowym.

Wzywamy obie strony do wznowienia konstruktywnego dialogu mającego na celu rozwiązanie konfliktu w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe, zgodnie z parametrami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

MIL OSI