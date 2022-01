19.01.2022 Rada Doradców Politycznych o reformie podatkowej w ramach Polskiego Ładu

Source: Government of Poland in Polish

Rada Doradców Politycznych o reformie podatkowej w ramach Polskiego Ładu19.01.2022

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny spotkała się Rada Doradców Politycznych by rozmawiać na tematy dotyczące rozwoju naszego kraju. Podczas posiedzenia członkowie Rady omówili aktualną sytuację związaną z reformą podatkową w ramach Polskiego Ładu.

Polski Ład – historyczna obniżka podatków

Polski Ład to skuteczny plan odbudowy i rozwoju naszej gospodarki po pandemii COVID-19. Jednym z jego kluczowych projektów są zmiany podatkowe. Na reformie skorzysta 18 mln Polaków, w tym 94 proc. emerytów. Kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Osoby, które otrzymują płacę minimalną i ok. 2/3 emerytów w ogóle nie zapłacą PIT – to 9 mln osób. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas. Po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie ok. 17 mld zł rocznie więcej niż do tej pory.

Rada Doradców Politycznych – specjaliści z różnych dziedzin

Rada Doradców Politycznych to organ doradczy Prezesa Rady Ministrów. W marcu 2021 r. powołanie w skład Rady otrzymało 21 osób. To specjaliści różnych dziedzin, doświadczeni zarówno w pracy w parlamencie, jak i samorządzie. Przewodniczącym jest poseł i były minister energii Krzysztof Tchórzewski, natomiast sekretarzem poseł i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Krzysztof Kubów. W skład Rady wchodzą także: Waldemar Andzel, Marek Ast, Bożena Borys-Szopa, Witold Czarnecki, Zbigniew Hoffmann, Henryk Kowalczyk, Bartosz Kownacki, Leonard Krasulski, Piotr Król, Marek Kuchciński, Krzysztof Lipiec, Ewa Malik, Anna Paluch, Zdzisław Sipiera, Marek Suski, Wojciech Szarama, Janusz Śniadek, Robert Telus, Wojciech Zubowski.

Zadania Rady Doradców Politycznych

Do głównych zadań Rady należy dokonywanie oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej Polski. Ponadto, członkowie Rady zajmują się przedstawianiem propozycji, ocen i opinii dotyczących celów politycznych i strategicznych rozwoju kraju oraz kierunków polityki wewnętrznej i zewnętrznej – w celu zapewnienia wzrostu pozycji międzynarodowej Polski oraz zamożności jej obywateli.

Udział w pracach Rady Doradców Politycznych jest nieodpłatny – jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia.

