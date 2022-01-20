Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 января, состоялось заседание Исполнительного комитета Олимпийского комитета России, в котором приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент ОКР Станислав Поздняков.

В ходе мероприятия был утверждён расширенный состав команды ОКР для участия в XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай). В него вошли 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Всего олимпийская делегация нашей страны включает 509 человек – спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. Список не является окончательным – до 24 января в него могут быть внесены изменения.

Также на заседании обсудили особенности логистики и пребывания спортсменов и членов делегации на Играх в Китае.

Олег Матыцин обратил внимание на необходимость строгого соблюдения спортсменами и тренерами антиковидных мер. «Хотим обратить внимание руководителей федераций и попросить главных тренеров команд нести персональную ответственность за соблюдение всех регламентов, связанных с антиковидными мерами, – заявил Олег Матыцин. – На территории Российской Федерации с 17 января на федеральных базах и во всех местах подготовки спортсменов в регионах введен карантинный режим. Этот вопрос находится на персональном контроле губернаторов. И я надеюсь на понимание всех спортсменов и специалистов, задействованных в подготовке к Олимпийским играм. Цена нашей общей работы, как и ответственность, чрезвычайно высоки».

Отметим, что в течение четырёхлетнего олимпийского цикла подготовка спортсменов осуществлялась по ведомственному проекту «Пекин 2022» и целевым комплексным программам по видам спорта. За это время из средств федерального бюджета было выделено более 7 млрд рублей. Наши сборные команды обеспечены оборудованием, спортивным инвентарём и экипировкой специального и общего назначения, профинансированы мероприятия из Единого календарного плана. В октябре 2021 года для участия в дорогостоящих тестовых мероприятиях на олимпийских объектах Китая Минспортом России выделено дополнительное финансирование в размере 412 млн рублей. Кроме того, Правительством из резервного фонда выделены финансовые средства для полного обеспечения спортивных мероприятий ЕКП до конца января 2022 года в размере 416 млн рублей.

«В состав нашей сборной на Игры в Пекине вошли лучшие атлеты, которые заслужили свои места в команде в условиях невероятно высокой конкуренции. Хочется искренне пожелать каждому из них успешного выступления на Олимпийских играх. Многие россияне будут болеть за наших спортсменов перед экранами телевизоров, в том числе и я. Уверен, что на Играх в Пекине наши олимпийцы покажут максимум своих возможностей и достойно представят страну на главном спортивном событии года», – отметил Министр.

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил: «Главная цель, которой сейчас подчинена вся работа Олимпийского комитета России, все наши совместные усилия с коллегами из Минспорта и общероссийских спортивных федераций, заключается в том, чтобы, во-первых, обеспечить участие всех наших спортсменов в Играх-2022 и, во-вторых, создать все необходимые условия, при которых они смогут в полной мере реализовать свой потенциал в Пекине. Сейчас важно усилить контроль за состоянием здоровья спортсменов, минимизировать их участие в публичных мероприятиях, строго соблюдать антиковидный протокол и те меры, которые содержатся в рекомендациях МОК и Оргкомитета Игр. Тем более, что сейчас в Пекине будут действовать гораздо более жёсткие антиковидные протоколы по сравнению с Олимпиадой в Токио. У нас пока остаётся открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у Команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии».

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Будет разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на предыдущих Играх-2018 в Пхенчхане) в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы.

Пресс-служба Минспорта России

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