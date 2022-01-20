Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#ЦПК20.01.2022 09:00

Утверждены экипажи МКС на 2022-2024 годы

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на транспортных пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022-2024 годах.

Подтвержден полет (само утверждение состоялось в мае 2021 года) в основном экипаже МКС-67, летящем на корабле «Союз МС-21» в марте 2022 года, космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

Впервые в истории проекта МКС экипаж «Союза» будет включать трех российских профессиональных космонавтов.

Подтвержден полет в основном экипаже МКС-68 (утвержден в мае 2021 года), летящем на корабле «Союз МС-22» в сентябре 2022 года, космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной.

Кроме того, в экипажи кораблей «Союз МС» со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.

В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о «перекрестных» полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля «Союз МС-22» — астронавта NASA Франциско Рубио.

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