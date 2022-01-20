Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области А. Русских.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области Алексеем Русских. РусскихАлексей ЮрьевичГубернатор Ульяновской области

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Сергей Рябухин является заместителем председателя правления «Ульяновского землячества» в Москве.

Руководитель организации Геннадий Савинов и губернатор Алексей Русских подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит активизировать совместную работу по комплексному развитию региона.

«Встреча состоялась в День образования нашей области. Очень важно, что активисты Ульяновского землячества не просто интересуются судьбой региона и его жителей, но и готовы оказывать реальную помощь для его развития. Первые точки взаимодействия мы уже обозначили», — сказал глава региона.

Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области Алексеем Русских

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Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области Алексеем Русских

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Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области Алексеем Русских

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Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области Алексеем Русских

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Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области Алексеем Русских

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Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион принял участие во встрече представителей общественной организации «Ульяновское землячество» с губернатором области Алексеем Русских

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Активисты будут участвовать в решении проблем Ульяновской области в области здравоохранения и социальной политики, образования и культуры, экологии и охраны природы, туризма и спорта, патриотического воспитания населения. А также в разработке и продвижении на федеральном уровне стратегически значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие субъекта РФ.

«Ульяновское землячество окажет содействие в вопросах социально-экономического развития области. План работы на предстоящий год утвержден. В частности, мы будем курировать тему водовода, участвовать в разработке и реализации комплексных мер по защите реки Волги. Сейчас нужно в срок подготовить проектно-сметную документацию. После этого будем сопровождать процесс экспертизы», — рассказал Сергей Рябухин.

По его словам, землячество планирует содействовать формированию положительного имиджа, продвижению товаров и брендов Ульяновской области на российском и мировом рынке инвестиций. Еще одной первоочередной задачей активисты видят консолидацию ульяновских студентов для укрепления их связей с областью и возвращения в регион после учёбы. Для этого члены организации планируют создать «студенческое землячество».

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