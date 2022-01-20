С. Митин поздравил новгородцев с 78-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор зачитал приветствие от имени Председателя Совета Федерации В. Матвиенко.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.

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По словам сенатора, 20 января традиционно отмечается годовщина освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, представители органов власти, городской общественности.

Сергей Митин приветствовал собравшихся и зачитал приветствие от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Сергей Митин принял участие в торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков

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Сергей Митин принял участие в торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков

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Сергей Митин принял участие в торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков

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Сергей Митин принял участие в торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков

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«Колыбель древнерусской государственности Великий Новгород всегда играл особую роль в истории нашей страны, формировании традиций гражданственности и патриотизма», — говорится в поздравлении главы верхней палаты парламента. «Героизм наших солдат и офицеров новгородцы чтят и по сей день. Освобождение Новгорода стало предвестником снятия блокады Ленинграда и послужило началом мощному контрнаступлению по всему Северо-Западному направлению. Самого глубокого признания заслуживают те, кто возрождал город, сберег для потомков наши духовные святыни, бесценные памятники истории и культуры. Благодарная Россия никогда не забудет подвиг освободителей Новгорода».

Сенатор вручил поздравление главы Совета Федерации мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину.

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