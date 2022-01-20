Source: Russia Federal Space

#РКС#Орбитальные группировки#ДЗЗ#НЦ ОМЗ20.01.2022 11:30

Российские спутники ДЗЗ провели съемку территории Земли площадью более 600 кв. км.

Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с надежной и высокоэффективной аппаратурой холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили очередной год успешной работы на орбите, передав рекордный объем данных.

Геостационарные «Электро-Л» № 2 шесть лет, а «Электро-Л» № 3 — два года передают оперативную информацию о состоянии облачного покрова и поверхности Земли. Аппараты собирают гидрометеорологические данные, наблюдают за ураганами, цунами и другими чрезвычайными явлениями. Кроме того, благодаря специальной бортовой аппаратуре для изучения солнечной активности разработки РКС они проводят гелиогеофизические исследования солнечной активности.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем ГЛОНАСС Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко: «В 2021 году космическая съемка территории Российской Федерации осуществлялась по заявкам 30 ФОИВ и 86 субъектов Российской Федерации. По их заявкам было передано данных ДЗЗ на территорию России площадью более 600 млн кв. км. Данные использовались прежде всего для мониторинга чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории России и в мире. И прежде всего с целью мониторинга пожароопасной и паводкоопасной ситуаций».

На аппаратной платформе спутника «Электро-Л» построен новейший гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный на высокоэллиптическую орбиту в феврале 2021 года. Теперь он регулярно снимает полярные области Земли, играющие ключевую роль в формировании погоды на планете. Космические аппараты «Электро-Л», «Арктика-М» совместно со среднеорбитальными спутниками «Метеор-М» обеспечивают информационную независимость России, образуя полноценную отечественную систему космического наблюдения для решения гидрометеорологических задач.

На спутниках «Канопус-В» № 5 и № 6, которые работают на орбите уже три года, установлена съемочная аппаратура видимого диапазона спектра с разрешением 2,1 м при панхроматической съемке и разрешением 10,5 м при многозональной съемке. Спутниковая информация поступает на Землю на разработанный РКС наземный комплекс приема, обработки и распространения данных ДЗЗ.

Заместитель начальника отдела оперативного мониторинга и анализа данных ДЗЗ РКС Юлия Федоркина: «Ценность спутниковых снимков в том, что на них видны процессы, недоступные человеческому глазу: все объекты на Земле — природные или антропогенные — имеют индивидуальные характеристики излучения, отражения или поглощения тепла и света. Съемочная аппаратура российских аппаратов ДЗЗ обладает высокой чувствительностью. Мы можем из космоса предельно точно по качественным характеристикам излучения определить тип и состояние объектов на поверхности».

Съемочная информация с российских спутников ДЗЗ поступает в Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС (входит в Роскосмос). В 2021 году российские космические аппараты среднего, высокого и детального разрешения — один «Ресурс-П», пять «Канопус-В», три «Метеор-М», один «Арктика-М», два «Электро-Л» — отсняли более 616 млн квадратных километров поверхности Земли. Потребителями российских данных ДЗЗ сегодня являются более 350 организаций и компаний, в том числе Минсельхоз и МЧС России, Росгидромет, Рослесхоз, Росреестр, институты Российской академии наук.

MIL OSI