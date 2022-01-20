Председатель СФ обсудила с главой Республики Татарстан социально-экономическое развитие региона

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Беседа прошла в рамках рабочей поездки В. Матвиенко в Казань.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. МиннихановРустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан Беседа прошла в ходе рабочей поездки спикера СФ в Казань по случаю 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

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Валентина Матвиенко и Рустам Минниханов обсудили социально-экономическое развитие региона.

По словам главы региона, по итогам 2021 года в Татарстане выполнены все плановые показатели – ВРП, объем промышленного производства, уровень инвестиций.

Рустам Минниханов напомнил о проведении Дней Татарстана в Совете Федерации. «После нашей презентации были даны протокольные поручения, реализация которых оказала серьезную поддержку Республике».

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Спикер СФ обратила особое внимание на эпидемиологическую обстановку в регионе.

«Ситуация под контролем, стабильная. Но резерв коек в больницах готовится, сейчас занято около 60 процентов», — сказал Рустам Минниханов.

Собеседники отметила важность взаимодействия с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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