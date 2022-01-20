О. Алексеев встретился с губернатором Саратовской области В. Радаевым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы развития сельского хозяйства региона и задачи на 2022 год в сфере АПК.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе рабочей поездки в регион встретился с губернатором области Валерием Радаевым. РадаевВалерий ВасильевичГубернатор Саратовской области

Поправка в статью 65 Водного кодекса снимает нежелательные моменты, актуальные, в том числе и для Саратовской области, касающиеся границ прибрежных защитных полос рек

Сенатор рассказал о своей работе в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Олег Алексеев проинформировал главу региона о поправках к законопроектам, автором которых вместе с коллегами-сенаторами он является. «Поправка в статью 65 Водного кодекса снимает нежелательные моменты, актуальные, в том числе и для Саратовской области, касающиеся границ прибрежных защитных полос рек», — сообщил парламентарий. «Изменения в законодательство о страховании принято в связи с многочисленными обращениями садоводческих хозяйств, в том числе и из нашей области. Поправка предусматривает страховое возмещение в случае частичной гибели плодового урожая», — отметил он.

Олег Алексеев в ходе рабочей поездки в регион встретился с губернатором области Валерием Радаевым

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Олег Алексеев в ходе рабочей поездки в регион встретился с губернатором области Валерием Радаевым

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Олег Алексеев в ходе рабочей поездки в регион встретился с губернатором области Валерием Радаевым

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Олег Алексеев в ходе рабочей поездки в регион встретился с губернатором области Валерием Радаевым

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Кроме этого, добавил Олег Алексеев, вместе с аграриями региона обсуждался законопроект «О семеноводстве». «Эта тема также очень важна для нашей области. Их предложения были учтены в итоговом документе».

В ходе беседы сенатор и губернатор рассмотрели вопросы развития сельского хозяйства субъекта РФ, в частности, мероприятия по увеличению мелиоративного комплекса, принимаемые меры профилактики по недопущению заболевания животных ящуром. Обсудили планы работы на 2022 год, реализацию программ по развитию социальной и дорожной инфраструктуры в районах области.

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