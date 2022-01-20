Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Причал#ВКД20.01.2022 17:10
Отчёт о работе российского экипажа за 19 января
Запланированная программа работы космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва выполнена полностью.
В течение суток проведено:
Проверка систем скафандров «Орлан-МКС», бортовой системы стыковки скафандра с бортом, бортовых кислородных баллонов, средств связи и медицинских параметров;
окончательный осмотр скафандров, надевание снаряжения;
приведение бортовых систем Международной космической станции в состояние перед внекорабельной деятельностью;
шлюзование перед выходом в открытый космос.
Во время внекорабельной деятельности продолжительностью 7 часов 11 минут выполнено:
Подключение кабелей межмодульной связи радиотехнической аппаратуры сближения «Курс-П»;
монтаж антенн;
автономный тест системы «Курс-П»;
монтаж мишеней стыковки и контроля стыковки;
шлюзование после внекорабельной деятельности;
приведение модулей и бортовых систем российского сегмента Международной космической станции в исходное состояние;
обслуживание скафандров «Орлан-МКС» после работ в открытом космосе.
Материал подготовлен при содействии ЦПК имени Ю.А.Гагарина