Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Причал#ВКД20.01.2022 17:10

Отчёт о работе российского экипажа за 19 января

Запланированная программа работы космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва выполнена полностью.

В течение суток проведено:

Проверка систем скафандров «Орлан-МКС», бортовой системы стыковки скафандра с бортом, бортовых кислородных баллонов, средств связи и медицинских параметров;

окончательный осмотр скафандров, надевание снаряжения;

приведение бортовых систем Международной космической станции в состояние перед внекорабельной деятельностью;

шлюзование перед выходом в открытый космос.

Во время внекорабельной деятельности продолжительностью 7 часов 11 минут выполнено:

Подключение кабелей межмодульной связи радиотехнической аппаратуры сближения «Курс-П»;

монтаж антенн;

автономный тест системы «Курс-П»;

монтаж мишеней стыковки и контроля стыковки;

шлюзование после внекорабельной деятельности;

приведение модулей и бортовых систем российского сегмента Международной космической станции в исходное состояние;

обслуживание скафандров «Орлан-МКС» после работ в открытом космосе.

Материал подготовлен при содействии ЦПК имени Ю.А.Гагарина

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