Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#ОСС Байконур20.01.2022 13:15

Космодром Байконур: спецсвязь без границ

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос

Отделение Спецсвязи (ОСС Байконур) на территории космодрома Байконур существует с 2008 года. За 2021 год сотрудниками ОСС было доставлено свыше 300 специальных отправлений, 1200 пакетов, 70 посылок, 80 ценных отправлений. Отправлено из г. Байконур — более 300 специальных отправлений, более 200 пакетов и 6 посылок.

В декабре 2008 года с уходом вооруженных сил России с территории Республики Казахстан на комплексе «Байконур» прекратила свою деятельность военно-полевая почта. В связи с этим возникла необходимость в создании новой структуры по доставке документов государственной важности на территорию космодрома. Отделение Спецсвязи на территории Байконура было организовано в составе Отдела грузовых перевозок Управления специальной связи по г. Москва и Московской области.

Основная задача, которая стоит перед сотрудниками ОСС Байконур — пересылка данных на бумажных носителях, осуществление приёма, сбора, обработки отправлений от организаций, их документальное оформление, обеспечение своевременной доставки грузов для бесперебойной работы ракетно-космической отрасли. С начала функционирования ОСС на территории Байконура было налажено сотрудничество с органами таможенной службы Республики Казахстан, в настоящий момент взаимодействие с казахской стороной осуществляется в рамках таможенного кодекса ЕврАзЭС.

Основными контрагентами ОСС являются дочерние организации Госкорпорации «Роскосмос»: Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, филиал Роскосмоса на комплексе «Байконур», Ракетно-космический центр «Прогресс», Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, а также УМВД, Прокуратура, Администрация г. Байконур, 26 военный гарнизонный суд и МЧС России.

Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в Казахстане, отделение ФГУП ГЦСС на территории космодрома Байконур работает в штатном режиме: сотрудники выполняют плановые маршруты на территории республики. Спецсвязь осуществляет все договорные обязательства по доставке корреспонденции и грузов.

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