Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в обсуждении перспектив индивидуального жилищного строительства в Мурманской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Сахарова СахароваТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Индивидуальное жилищное строительство на территории Мурманской области: перспективы, возможности, проблемы, решения». Мероприятие прошло в региональном парламенте.

В своем выступлении сенатор обратила внимание на важность государственной поддержки отрасли и особенности строительства в Арктической зоне.

Татьяна Сахарова в ходе работы в регионе приняла участие в «круглом столе» на тему «Индивидуальное жилищное строительство на территории Мурманской области: перспективы, возможности, проблемы, решения»

«Вопросы совершенствования жилищной политики и развития строительного комплекса России находятся в сфере постоянного внимания Совета Федерации. Верхняя палата парламента неоднократно становилась площадкой для обсуждения этих тем, в том числе они рассматривались с учетом специфики Арктической зоны РФ», — сказала Татьяна Сахарова.

Сложные климатические условия Арктики требуют особых подходов и больших усилий для развития жилищного строительства и обеспечения граждан качественным жильем

Парламентарий отметила, что сложные климатические условия Арктики требуют особых подходов и больших усилий для развития жилищного строительства и обеспечения граждан качественным жильем.

Она подчеркнула, что на федеральном уровне принимаются значительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на социально-экономическое развитие Арктической зоны.

Парламентарий также поддержала инициативы Мурманской области, касающиеся сферы жилищного строительства и льготного ипотечного кредитования. В конце 2021 г. областная Дума приняла соответствующие региональные законы и заложила средства в бюджете, отметила Татьяна Сахарова.

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