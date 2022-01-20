В Совете Федерации обсудили законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти

Source: Russia – Council of the Federation

В заседании «круглого стола» приняли участие парламентарии, представители федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, эксперты.

В Совете Федерации состоялся экспертный «круглый стол», посвященный обсуждению проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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Участники мероприятия в формате видеоконференции рассмотрели общие характеристики законопроекта, ознакомились с оценками муниципального и экспертного сообщества в области территориальных основ местного самоуправления.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, заместитель Председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, представители федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, эксперты.

Модератором «круглого стола» выступил губернатор Пензенской области, первый заместитель председателя Высшего Совета ВАРМСУ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег ВладимировичГубернатор Пензенской области

Он подчеркнул, что обсуждаемый документ носит всеобъемлющий характер. Олег Мельниченко отметил, что одна из тем обсуждения на «круглом столе» — территориальные основы местного самоуправления в части учета региональной специфики в модели организации местного самоуправления. «Сегодня в России остается актуальной проблема развития местного самоуправления. Эта проблема не новая. Она постоянно обсуждается».

«Основная задача сегодняшней дискуссии — учесть все нюансы, которые отражаются на жизни наших людей. Реализация законодательства, правоприменительная практика должны приводить к тому, чтобы повседневная жизнь, быт наших граждан менялись в лучшую сторону. От наших с вами усилий зависит жизнеустройство наших граждан, их включенность в систему решений местных проблем», — заявил Олег Мельниченко.

Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Вячеслав Тимченко

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Андрей Шевченко

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Андрей Шевченко

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Экспертный «круглый стол» Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках обсуждения проекта ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти»

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Андрей Шевченко назвал новый законопроект важным для всего муниципального сообщества.

«Накопленный за много лет практический опыт в сфере организации местной власти позволяет системно совершенствовать правовые основы местного самоуправления путем принятия концептуально нового базового закона», — считает сенатор.

По его мнению, законопроект направлен, прежде всего, на реализацию положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти в интересах населения и совершенствования организации местного самоуправления в целом.

При этом, подчеркнул Андрей Шевченко, наряду с нововведениями, законопроект сохраняет преемственность с действующими федеральными законами, например, в части форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления, структуры органов МСУ, норм муниципальных правовых актов.

«Проект уточняет понятие местного самоуправления, определяя его как признаваемую и гарантированную Конституцией форму самоорганизации граждан в целях самостоятельного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения. Законопроект сохраняет важный принцип правового регулирования МСУ, согласно которому все нормативные акты в этой сфере должны учитывать социально-экономические, природно-климатические, а также исторические, культурные, национальные особенности», — сказал сенатор. Таким образом, по его словам, сохраняются важные правовые гарантии непосредственного осуществления населением местного самоуправления.

Он отметил, что одним из наиболее значимых нововведений законопроекта является переход к одноуровневой организации местного самоуправления: городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория города федерального значения.

По мнению Андрея Шевченко, важным является вопрос о создании территориальных органов местной администрации. «Территориальная власть должна оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти.

Андрей Шевченко также подчеркнул, что одноуровневая организация местного самоуправления не повлечет за собой ликвидацию социальных учреждений. «Их доступность для граждан сохранится, а в перспективе, с учетом новых организационных и планировочных решений местных и региональных властей, может улучшиться».

Он отметил важность поэтапного претворения в жизнь законодательных новшеств. «Принятие нового закона не повлечет необходимости срочных преобразований. Реформа может быть осуществлена на местах в спокойном и планомерном режиме».

Вячеслав Тимченко считает, что законопроект содержит значительное количество положительных моментов, которые пойдут на пользу жителям регионов. «В целом, законодательная инициатива исходит из практики, сложившейся на местах. Одноуровневая модель – решение, продиктованное жизнью», — уверен сенатор.

«Оптимизация структуры местного самоуправления не должна привести к уменьшению финансового обеспечения и наполнения муниципальных бюджетов», — сказал законодатель.

Он обратил внимание на необходимость предусмотреть норму о том, что любые вопросы, касающиеся местного самоуправления, должны приниматься только путем корректировки базового закона о местном самоуправлении, по аналогии с Бюджетным кодексом РФ.

Вячеслав Тимченко также отверг опасения некоторых экспертов о том, что сокращение депутатского корпуса на поселенческом уровне приведет к потере связи с населением. «Если акцент будет сделан на присутствии в каждом населенном пункте представителей администрации, которые уполномочены решать вопросы, затрагивающие интересы жителей, результативность работы органов МСУ только возрастет», — подчеркнул законодатель.

По мнению Алексея Диденко, разрабатываемый законопроект является давно ожидаемым, учитывая принятые поправки к российской Конституции. Депутат коснулся вопросов территориальных основ и разграничения полномочий на различных уровнях публичной власти.

Глава Узловского муниципального района Тульской области, член Государственного Совета Российской Федерации, председатель Совета муниципальных образований (СМО) Тульской области Марина Карташева отметила, что в регионе уже создано 103 муниципальных образования. По ее мнению, одно из преимуществ нового закона – единый подход к управлению всеми ресурсами, которые находятся в муниципальном образовании, единая нормативная правовая база. «Такое образование, как муниципальный округ, выстраивает равные возможности распределения бюджетных средств на территории всего округа». Марина Карташева также указала, что ряд положений законопроекта нуждается в доработке. В частности, по ее мнению, следует более четко прописать понятие «вопросы местного значения».

Исполнительный директор СМО Пермского края, член комиссии ВАРМСУ по развитию законодательства в области местного самоуправления Александр Русанов сообщил об опыте Пермского края в сфере укрепления муниципальных образований. Он представил динамику количества МО, экономический эффект от преобразований, а также рассказал о дорожной карте преобразований района в городской (муниципальный) округ.

Управляющий делами СМО Тюменской области Егор Быстров рассказал о возможностях развития сельских территорий в условиях одноуровневого местного самоуправления.

В обсуждении приняли участие эксперты — кандидат юридических наук о области местного самоуправления Николай Цветков и ведущий научный сотрудник института социологии РАН, кандидат юридических наук Роман Петухов.

Подводя итоги, Олег Мельниченко предложил направить материалы дискуссии в профильные комитеты Совета Федерации и профильную комиссию ВАРМСУ, которая должна стать главной площадкой для обсуждения законопроекта.

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