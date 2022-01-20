В. Новожилов и глава правительства Поморья А. Алсуфьев обсудили проекты благоустройства города Вельска

Source: Russia – Council of the Federation

Окончательное решение по проектам будет принято в марте, на сессии Архангельского Собрания депутатов, сообщил сенатор.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Архангельской области, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках региональной недели продолжает работать в субъекте РФ.

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В столице Поморья Виктор Новожилов встретился с председателем правительства региона Алексеем Аслуфьевым и заместителем председателя правительства Дмитрием Рожиным. В совещании также приняли участие глава Вельского района Андрей Гуляев и глава города Вельска Дмитрий Ежов.

На встрече были рассмотрены проекты благоустройства Вельского района области. В частности, вопрос освещения поселка Долматово (Вельский район) и реализация проекта «Новый старый форштадт» в Вельске.

Как пояснил сенатор, в Долматово в прошлом году была отремонтирована дорога, идущая вдоль поселка, теперь требуется ее освещение. «Более серьезный вопрос — проект благоустройства «Новый старый форштадт». Его стоимость порядка 200 миллионов рублей. На данный момент выделено и уже законтрактовано около 140 миллионов рублей», — сказал парламентарий.

«Для окончательной реализации проекта необходимо еще 60 миллионов. Эти финансы нужны для асфальтирования дороги, ремонта стадиона и реконструкции базарной площади. Все это придаст проекту завершенный вид. По планам, работы в случае финансирования должны закончиться в 2022 году», — отметил Виктор Новожилов.

В ходе беседы после обсуждения всех предложений было отмечено, что окончательное решение по этим проектам будет принято в марте на сессии областного Собрания депутатов.

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