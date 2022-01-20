В. Матвиенко поздравила М. Шаймиева с 85-летием

Source: Russia – Council of the Federation

Торжественные мероприятия по случаю юбилея Минтимера Шаймиева.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поздравила с 85-летием государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Торжественные мероприятия прошли в международном выставочном центре «Казань Экспо».

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Валентина Матвиенко вручила Минтимеру Шаймиеву медаль «Совет Федерации. 25 лет» и Благодарность Председателя Совета Федерации. «Нас столько лет связывает. С трудных девяностых годов вместе прошли непростой путь. Вы один из тех, кто был опорой России в трудное время и многое сделал, чтобы страна сохранилась и выстояла», — сказала она.

Минтимер Шаймиев — выдающийся государственный политический деятель, стоявший у истоков создания новой России

Спикер СФ напомнила, что с 1994 по 2000 годы Минтимер Шаймиев был членом Совета Федерации. По ее словам, главы регионов и председатели законодательных собраний, которые в то время входили в состав Совета, задали тон развитию верхней палаты российского парламента как палате регионов.

Во время выступления на торжественном приеме Валентина Матвиенко подчеркнула, что Минтимер Шаймиев — выдающийся государственный политический деятель, стоявший у истоков создания новой России. «Благодаря таким людям удалось заложить основы современного демократического государства. За годы вашего управления Республикой Татарстан сделано многое. И за этим стоит безграничная любовь к землякам, родному краю и Отечеству».

Спикер СФ отметила созданную в Республике Татарстан атмосферу национального согласия, мира и созидания. «Нынешнее руководство Татарстана не только сохраняет, но и развивает заложенные первым президентом Республики основы», — считает Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко поздравила с 85-летием Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко поздравила с 85-летием Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко поздравила с 85-летием Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко поздравила с 85-летием Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко поздравила с 85-летием Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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По ее мнению, Татарстан — не просто один из успешных и процветающих регионов России, а настоящий образец для подражания. «Это касается и экономики, инвестиций, высоких технологий, а главное, качества жизни людей. Казань стала одним из красивейших городов, причем не только в России», — добавила Председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко обратила особое внимание на деятельность, касающуюся сохранения вековых традиций, истории и культуры народов – реализацию проекта по восстановлению древнего города Болгар и острова-града Свияжска.

Назвав Минтимера Шаймиева самым титулованным политическим деятелем страны, спикер СФ поздравила его с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

В рамках торжественных мероприятий Председатель Совета Федерации также осмотрела фотовыставку, посвященную жизни Минтимера Шаймиева.

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

2 из 10

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

3 из 10

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

4 из 10

Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном приеме по случаю празднования 85-летия государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева

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В мероприятиях приняли также участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, председатель Счетной Палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, МиннихановРустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан известные политики, предприниматели и общественные деятели.

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