19.01.2022 Szpital w Legionowie już przyjmuje pacjentów

„Dziś rozpoczyna działalność szpital w Legionowie, stanowiący filię Wojskowego Instytutu Medycznego. Jesteśmy gotowi do tego, żeby nieść pomoc wszystkim potrzebującym. To buduje zaufanie – to, że Prawo i Sprawiedliwość spełnia zobowiązania i przyczynia się do rozwoju naszej Ojczyzny” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w środę w Legionowie.

19 stycznia 2022 roku szef MON uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego, wojskowego szpitala w Legionowie.

Szpital rozpoczyna działalność ponad pół roku wcześniej, niż zakładał to pierwotny plan. Nieco ponad dwa lata temu Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej, podpisał umowę na budowę szpitala.

„Mieszkańcy Legionowa wielokrotnie słyszeli obietnice, zapewnienia, szczególnie wygłaszane przez lokalnych włodarzy, że szpital jest potrzebny, że zaraz szpital zostanie zbudowany. Mieli swego czasu kontrolę zarówno w mieście, w powiecie, w województwie, w państwie polskim, bo przecież i rząd i prezydent do 2015 r. byli z jednej opcji, a więc włodarze lokalni, władze państwowe szpitala nie zbudowały. A kiedy w 2015 r. do władzy doszło PiS, wtedy bezpieczeństwo stało się rzeczywistym priorytetem władz”

– mówił minister.

Szef MON przypomniał, że z rozszerzonej opieki medycznej, jaką zapewnia szpital skorzystają zarówno mieszkańcy regionu, jak również żołnierze Wojska Polskiego.

„Kiedy objąłem urząd ministra obrony narodowej w styczniu 2018 r. rozpocząłem formowanie nowych związków taktycznych, myślę tu o 18. Dywizji Zmechanizowanej, która operuje na wschód od Wisły i szpital właśnie otwierany w Legionowie stanowi dla niej zaplecze medyczne. Również w powiecie legionowskim, w Zegrzu znajduje się Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc tego najmłodszego rodzaju polskich sił zbrojnych, a więc żołnierze WOT-u również będą leczyć się w Legionowie, w tym szpitalu. Ale ten szpital jest otwarty dla mieszkańców powiatu, mieszkańców województwa mazowieckiego. Ten szpital został zbudowany w ciągu 2 lat. Myślę, ze jest to dobry czas”

– powiedział.

Placówka będzie funkcjonować, jako filia Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) – znanego szpitala przy Szaserów, oferując chorym kompleksową opiekę medyczną w miejscu lub w głównej siedzibie Instytutu – w Warszawie.

„Szpital legionowski ma do dyspozycji 90 łózek, składa się z 6 oddziałów, są też 2 sale operacyjne. Szpital jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. 30% łóżek to są łóżka intensywnej opieki medycznej. To jest pewne nowe rozwiązanie, które wynika z doświadczeń Wojskowego Instytutu Medycznego. To bardzo mocno podkreślam, że to wszystko, co zostało zaplanowane i przeprowadzone w Legionowie opiera się na doświadczeniach WIM, na doświadczeniach kadry, lekarzy wojskowych i pracowników WIM-u, a wszyscy doskonale wiemy, że WIM odznacza się wysokim poziomem pomocy medycznej, ma bardzo mocną markę, renomę. Jestem pewien, ze dobre zdrowie będzie w Legionowie, można powiedzieć, że już od dziś jest w Legionowie”

– podkreślił szef MON.

Minister Błaszczak przypomniał, że w ramach szpitala będzie funkcjonowała przychodnia, która umożliwi mieszkańcom regionu wykonywanie badań profilaktycznych.

“Chcę tez podkreślić, że szpital będzie prowadził wiele akcji skierowanych do mieszkańców i tak, już od 14 lutego szpital zaprasza na badania mieszkańców, bo profilaktyka jak wiemy, zawsze jest niezwykle istotna”

– mówił minister.

Szpital zaprojektowano na podstawie najnowszych standardów wyposażenia i organizacji opieki obowiązujących na europejskim rynku zdrowia, co znalazło potwierdzenie m.in. w liczbie łóżek planowych oraz miejsc intensywnej opieki medycznej.

Nowy szpital zapewni podstawową i specjalistyczną pomoc medyczną całodobowo. W szpitalu będą funkcjonować oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczny oraz ginekologiczny.

Placówka jest przygotowana do hospitalizacji jednocześnie około 90 pacjentów. Łączny koszt inwestycji wyniósł 160 mln złotych i został pokryty w całości z środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Funkcjonowanie szpitala nie będzie obciążeniem dla budżetu lokalnego samorządu i będzie rozliczane w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego.

