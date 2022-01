19.01.2022 Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivérem Várhelyim

Source: Government of Poland in Polish

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivérem Várhelyim19.01.2022

W środę szef polskiego rządu spotkał się z komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivérem Várhelyim. Spotkanie w Warszawie było okazją do omówienia bieżących kwestii dotyczących wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki przekazał polskie stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi i Ukrainie. Tematem rozmowy była również integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, a także perspektywy i wyzwania w obszarze unijnej polityki sąsiedztwa oraz rozszerzenia w okresie najbliższego półrocza.

Współpraca z Ukrainą

Premier Mateusz Morawiecki zaakcentował wysiłek reformatorski, jakiego dokonują władze ukraińskie. Polska i Komisja Europejska są gotowe do kontynuacji wsparcia udzielanego stronie ukraińskiej w powyższym zakresie. W tym kontekście zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie reform instytucjonalnych. Podczas grudniowego szczytu Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie uczestnicy zadeklarowali zacieśnienie współpracy we wzmacnianiu odporności, jako nadrzędny cel polityczny. Jego realizacja odbędzie się w ramach wspólnego programu „Odbudowa, odporność i reformy”, opartego na dwóch filarach: zarządzania i inwestycji. Przywódcy państw przyjęli pakiet konkretnych priorytetów, które będą wspierane przez regionalny plan gospodarczy i inwestycyjny.

Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską

Polska jest jednym z europejskich liderów w kwestii polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Od lat popiera integrację państw Bałkanów Zachodnich z UE i wyraża poparcie dla Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego, który ma być wykorzystany do przeprowadzenia niezbędnych reform na Bałkanach Zachodnich. Obecnie najważniejszą kwestią w zakresie procesu rozszerzenia UE jest otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

