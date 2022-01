19.01.2022 Przedłużamy ulgę podatkową dla frankowiczów

Source: Government of Poland in Polish

Przedłużamy ulgę podatkową dla frankowiczów19.01.2022

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które przedłuży o kolejny rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym.

Proponuje się zaniechanie poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym, jak również świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Projekt rozporządzenia przewiduje również preferencje w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie kredytodawców.

Do końca 2021 roku obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548), które zawierało rozwiązania korzystne dla tzw. „frankowiczów”.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia, które przedłuża te rozwiązania (z nieznacznymi rozszerzeniem ich zakresu) na kolejny rok. Na podstawie nowego rozporządzenia zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. (w szczególności na podstawie ugód zawartych od tego dnia) do 31 grudnia 2022 r. Tym samym nie przewiduje się „luki czasowej” w obowiązywaniu preferencji.

Planowane zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku – umorzonych przez banki:

kwot wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych, jeśli dotyczą wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową;

wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

Regulacje przewidują także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydanie rozporządzenia ma na celu w szczególności wsparcie kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących „kredytów frankowych”.

Proces legislacyjny projektu rozporządzenia śledzić można na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

