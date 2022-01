19.01.2022 Polski Ład. Dyżur telefoniczny na antenie RMF

Source: Government of Poland in Polish

Polski Ład. Dyżur telefoniczny na antenie RMF19.01.2022

Jutro, 20 stycznia br. na słuchaczy radia RMF FM czekają eksperci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Podczas dyżuru telefonicznego będą odpowiadać na pytania dot. zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr. tel.: 12 20 00 001

Eksperci KAS i ZUS będą wyjaśniać słuchaczom wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące reformy podatkowej.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami, którzy będą dostępni pod nr tel. 12 20 00 001 w godzinach 9:00 – 15:00.

Więcej informacji w komunikacie pt. Polski Ład. Co warto o nim wiedzieć? DYŻUR EKSPERTÓW – RMF 24

