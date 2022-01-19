Source: Russia – Council of the Federation

В Ижевске состоялось заседание рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности».

На выездном заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности» подписано Соглашение об информационном взаимодействии в сфере обращения с отходами I и II классов. Документ подписали Федеральный экологический оператор и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Мероприятие прошло в Ижевске (Удмуртская Республика).

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Заседание провел член рабочей группы Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров. ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя рабочей группы Совета Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области сенаторы Российской Федерации, представители ответственных министерств и ведомств, субъектов РФ, профессионального сообщества, эксперты.

Юрий Федоров отметил, что это уже второе заседание профильной рабочей группы Совета Федерации. В этот раз оно проводится в Приволжском федеральном округе. Подписание соглашения стало важной частью повестки дня встречи, подчеркнул он.

Сенатор обратил внимание, что по поручению Президента Российской Федерации на первый план в работе всех отраслей промышленности выходят вопросы экологической безопасности. Впервые Совет Федерации провел обсуждение проблем обращения с отходами I — II классов еще в 2017 году, уточнил законодатель.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Совет Федерации принял решение о создании рабочей группы по мониторингу реализации федерального проекта, запуска новой системы обращения с указанными отходами. В ее состав вошли сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзора, Госкорпорации «Росатом», Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты России. Руководитель группы — председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Юрий Федоров

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I — II классов опасности»

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Как подчеркнул Юрий Федоров, группа сразу приступила к работе и начала мониторинг в декабре 2021 года с Сибирского федерального округа.

Сенатор указал, что 1 марта этого года вступают в силу новые правила обращения с отходами I и II классов, которые затронут до 50 тыс. участников рынка во всех российских регионах. «Цель нашей работы – прямой диалог со всеми участниками системы, мониторинг готовности регионов к введению новых правил. Помощь всем сторонам: и регуляторам, и участникам рынка».

Юрий Федоров отметил, что в среднем в России ежегодно образуется свыше 300 тыс. тонн отходов I и II классов. При этом мощностей по обезвреживанию и переработке таких отходов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий и позволяющих обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними, крайне мало. «Фактически отсутствует контроль за жизненным циклом обращения с отходами I и II классов опасности».

По словам парламентария, российские компании активно встраиваются в международный рынок, где экономика замкнутого цикла, ресурсосбережение и рациональное обращение с отходами являются ключевыми трендами. «Построение комплексной системы обращения с отходами I и II классов и другими промышленными отходами является одной из актуальных задач сегодня. За последние годы в рамках национального проекта «Экология» проделана большая работа по выстраиванию новой системы обращения с этими классами отходов».

«Инициатива Совета Федерации по системному мониторингу запуска новой системы обращения с отходами I-II классов в федеральных округах очень полезна, — уверен заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков. «ПФО стал ключевым федеральным округом, где создается сеть экотехнопарков для глубинной переработки отходов с получением продуктов рециклинга. Соглашения федерального экологического оператора с региональными органами исполнительной власти — один из важных инструментов, и их заключили уже 9 регионов округа».

«Для нас крайне важно выстроить взаимодействие с федеральным оператором таким образом, чтобы рынок обращения с отходами I и II классов был прозрачным, все образующиеся отходы и их дальнейшая судьба были учтены и зафиксированы в государственной информационной системе ФГИС ОПВК. Росприроднадзор имеет доступ к системе – это позволит планировать контрольно-надзорные мероприятия. В свою очередь, для бизнеса ФГИС — дополнительный инструмент показать контрольно-надзорным органам свою добросовестность и открытость», — отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

В ходе заседания было подчеркнуто, что заключенное между Федеральным экологическим оператором и Росприроднадзором соглашение о взаимодействии предполагает обмен информацией по вопросам создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов, взаимный обмен сведениями, проведение совместных консультаций по вопросам изменения и разработки нормативных правовых актов.

Как проинформировал исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Ярослав Семенов, предприятия региона активно участвуют в тестировании системы, что позволит им более комфортно перейти к новым правилам обращения с опасными отходами. В Республике ведется подготовительная работа по реализации инфраструктурного проекта по созданию объекта обращения с отходами I и II классов опасности в городе Камбарка. Создание такого объекта позволит решить ряд экологических проблем, сохранить уникальную инфраструктуру в г. Камбарке, трудоустроить местных жителей,

«Информационная система ФГИС ОПВК успешно прошла тестовые испытания и была введена в эксплуатацию в декабре 2021 года. На данный момент в ней зарегистрировалось уже порядка 2 тысяч компаний», — рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Участники встречи считают, что к запуску новой системы обращения с отходами I и II классов практически все готово: сформирована необходимая законодательная и нормативная база, введена в эксплуатацию федеральная информационная система учета и контроля за обращением с данными отходами ФГИС ОПВК, определен администратор системы – федеральный оператор.

«Федеральный экологический оператор готов к работе с отходами I и II классов. Мы первопроходцы в этом пути. Уверен, с помощью Росприроднадзора мы сможем правильно выстроить работу, так чтобы она была прозрачной и понятной для всех участников рынка», — заявил генеральный директор ФГУП «Федеральный экологический оператор» Константин Сиденко.

Как было отмечено в ходе заседания, одним из важных вопросов, которой предстоит решить в рамках новой системы обращения с отходами I и II классов, является переработка отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов.

«В настоящий момент этот рынок хаотичен, находится в серой зоне экономики, там расцветает криминал, не соблюдаются ни экологическое, ни налоговое, ни трудовое законодательство. В результате около 50 тысяч тонн кислотных остатков сливается в открытую почву. Законодательное урегулирование оборота свинцовых батарей стало бы серьезным подспорьем как для переработчиков, так и для производителей аккумуляторов», — сказал член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Емельянов.

Сенаторы сообщили о поступлении в Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию письма от Национальной ассоциации производителей источников тока, в котором указывается озабоченность ситуацией со сбором и переработкой свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в связи с введением новых правил.

В связи с этим, по итогам заседания принято решение собрать отдельное совещание для участников рынка обращения аккумуляторов.

Подводя итоги заседания, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров подчеркнул, что региональным властям нужно усилить мониторинг информирования всех участников рынка для вхождения в новую систему обращения с отходами I и II классов, участникам рынка — отходообразователям и операторам по транспортированию и переработке — активнее регистрироваться в ФГИС ОПВК, а Федеральному оператору необходимо ускорить заключение соглашений с регионами.

В ходе заседания представители АО «АВТОВАЗ», АО «Уралоргсинтез», компании «Буматика», Национальной ассоциации производителей источников тока «РУСБАТ», принимавшие участие в заседании, поддержали реформу обращения с отходами I и II классов, выразили готовность участвовать в развитии новой системы, обсуждать изменения в законодательстве и проходить регистрацию в ФГИС ОПВК.

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