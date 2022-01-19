Э. Исаков: Новый музей в Югорске станет местом притяжения для молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор обсудил проект уникального музея «Тыл — фронту» в городе Югорске.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе работы в регионе провел встречу с депутатом окружной Думы Югры Петром Созоновым, обсудив с ним проект создания уникального музея «Тыл — фронту» в городе Югорске.

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Сенатор посетил место будущего музея и отметил, что такой проект очень важен для югорчан.

«В годы войны с территории округа на фронт ушли 17890 призывников, в том числе 176 женщин, 412 представителей коренных национальностей. 9587 бойцов не вернулось с полей сражений, 12 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Но мало кто знает о подвиге югорских тружеников в тылу. Обский Север дал Родине 45 процентов всей рыбы, выловленной в годы войны в Сибири. Югорские охотники поставляли государству пушнину, которая направлялась на уплату ленд-лиза. И потому она также имела оборонное значение», — подчеркнул Эдуард Исаков.

Эдуард Исаков в ходе работы в регионе сенатор обсудил проект уникального музея «Тыл — фронту» в городе Югорске

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Эдуард Исаков в ходе работы в регионе сенатор обсудил проект уникального музея «Тыл — фронту» в городе Югорске

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Эдуард Исаков в ходе работы в регионе сенатор обсудил проект уникального музея «Тыл — фронту» в городе Югорске

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Эдуард Исаков в ходе работы в регионе сенатор обсудил проект уникального музея «Тыл — фронту» в городе Югорске

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Петр Созонов отметил, что помещение нового музея большое – порядка трех тысяч квадратных метров и на этой площади будут показаны все вехи трудовой жизни югорчан в годы Великой Отечественной войны. Помимо экспозиций внутри музея, снаружи планируется постоянная выставка военной техники и вооружения под открытым небом.

«Уверен, что новый музей в Югорске станет местом притяжения для молодежи, детей школьного и дошкольного возраста. В нем будет много интерактивной составляющей, просто и доступной рассказывающей о подвиге югорчан в годы Великой Отечественной войны. Это вклад в духовное развитие подрастающего поколения», — заключил Эдуард Исаков.

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