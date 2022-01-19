С. Лукин: Достижению показателей развития строительной отрасли способствует модернизация производства стройматериалов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшей в Воронежской области встрече с руководителями предприятий стройиндустрии.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области в рамках работы в регионе принял участие во встрече с руководителями строительных компаний и предприятий стройиндустрии. Обсуждались вопросы модернизации производства строительных материалов.

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Комментируя итоги мероприятия, сенатор отметил, что за последние несколько лет требования к недвижимости существенно возросли. «В многоэтажном строительстве должно уделяться самое пристальное внимание внедрению решений, повышающих комфортность проживания и обеспечивающих рост экологических параметров, шумоизоляции, энергоэффективности», — считает парламентарий.

По мнению Сергея Лукина, не менее важный аспект — снижение доли ручного труда в строительстве и повышение скорости возведения зданий.

Сенатор констатировал, что одной из основных проблем, с которыми столкнулась отрасль в 2021 г., наряду с ростом стоимости стройматериалов, стала нехватка рабочей силы. Об этом свидетельствуют данные опроса экспертов. «В сложившихся условиях стратегически верно в сфере производства стройматериалов приоритетом сделать выпуск продукции, которая позволила бы сократить трудозатраты при строительстве и снизить расходы», — сказал парламентарий.

Сергей Лукин напомнил, что основная задача строительной отрасли, зафиксированная в национальных целях развития России, — улучшение жилищных условий для миллионов граждан. «Для достижения показателей необходимо ввести в эксплуатацию порядка миллиарда квадратных метров жилья к 2030 году. Реализации этих амбициозных планов будет способствовать внедрение современных технологий и применение энергоэффективных и экологически чистых строительных материалов, позволяющих минимизировать использование ручного труда и снизить себестоимость строительства», — подчеркнул сенатор.

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