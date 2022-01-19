Source: Russia Federal Space

#Гонец#Орбитальные группировки19.01.2022 10:42

Спутники «Гонец» смогут предупреждать техногенные аварии

Компания «Спутниковая система „Гонец“» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») разработала систему мониторинга заполненности резервуаров «Гонец-Эколог». С её помощью можно будет предсказывать и предотвращать техногенные аварии, связанные с разливами вредных веществ.

В качестве двух ключевых компонентов платформы выступают радиоволновой уровнемер и терминал спутниковой связи «Гонец». С помощью новой разработки в режиме, близком к реальному времени, можно измерять уровни жидкостей в открытых и закрытых резервуарах.

Непрерывный мониторинг уровней жидкостей средствами системы «Гонец» на удаленных объектах хранения позволит предотвратить техногенные аварии и противоправные действия. Высокая точность измерений в открытых и закрытых резервуарах позволит оперативно фиксировать критичные показания и принимать своевременные меры.

«Гонец-Эколог» можно использовать не только с искусственными резервуарами, но и для мониторинга уровня воды в естественных и искусственных водоемах. Это поможет предотвращать такие опасные явления, как наводнения.

По спутниковым каналам системы «Гонец» данные измерений поступают в центры мониторинга. Причем приборы позволяют дистанционно получать информацию с объектов мониторинга в любых, даже самых удаленных районах. За счет орбитального построения системы «Гонец», которая на 100% покрывает Землю услугами связи, передача данных возможна из регионов с недостаточным или полностью отсутствующим покрытием наземными системами связи.

MIL OSI