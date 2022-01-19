Россия признана полностью соблюдающей Конвенцию Совета Европы против применения допинга

Source: Russia Ministry of Sport

Российская Федерация признана полностью соблюдающей Конвенцию Совета Европы против применения допинга. Такой вывод содержится в докладе о соответствии Российской Федерации положениям Конвенции Совета Европы, который подготовлен по итогам оценочного визита Мониторинговой группы Конвенции в Москву 21-23 сентября 2021 года. Доклад принят всеми странами Антидопинговой конвенции консенсусом.

В документе отмечается, что в России создана всесторонняя государственная программа по борьбе с допингом в спорте. Зафиксировано, что на сегодняшний день в России разработана комплексная правовая база с целью ограничения доступности, контроля владения, распространения и продажи, а также использования в спорте запрещенных допинговых средств и допинговых методов и, в частности, анаболических стероидов.

В России создана комплексная образовательная программа в сфере антидопинга. РУСАДА, Федеральное медико-биологическое агентство и Российский международный олимпийский университет активно осуществляют образовательные программы для спортсменов и их тренеров, врачей и фармацевтов, родителей и других заинтересованных лиц.

Особо отмечено активное участие России в деятельности международных организаций, в том числе Совета Европы и ЮНЕСКО. Представители Министерства спорта Российской Федерации активно работают в Бюро Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы, Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, специальном комитете Совета Европы по взаимодействию с Всемирным антидопинговым агентством.

Мониторинговой группой Совета Европы также подготовлены рекомендации для российских властей, среди которых – ужесточение мер наказания для тренеров, врачей и вспомогательного персонала спортсмена, нарушающих антидопинговые правила, восстановление аккредитованной лаборатории и разработка единого антидопингового закона.

«Доклад Совета Европы является объективным подтверждением эффективности государственной системы борьбы с допингом в спорте в России. Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Важно, чтобы результаты и предложения Мониторинговой группы нашли свое практическое воплощение. Россия уже пригласила коллег из Совета Европы в Россию для проведения открытой презентации широкого обсуждения доклада среди всех заинтересованных сторон. Рассчитываем провести такую очную встречу, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать», – прокомментировал доклад Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Сегодня в России проводится системная работа по предотвращению применения допинга в спорте и формированию культуры нулевой терпимости к допингу. В целях усиления данной работы Минспорт России разработал Концепцию совершенствования механизмов ведения антидопинговой политики. В её основе – комплекс мер, направленный на повышение качества организации антидопинговой деятельности в субъектах Российской Федерации», – подчеркнул Министр.

Мониторинговая группа Конвенции Совета Европы против применения допинга в спорте работала в Москве с 21 по 23 сентября 2021 года по приглашению Министерства спорта Российской Федерации для оценки текущей ситуации и будущих планов по борьбе с допингом в спорте в России.

В состав экспертов вошли представители государственных органов и национальных антидопинговых организаций Австрии, Кипра, Польши, Финляндии и антидопинговой лаборатории из Норвегии, а также представители Секретариата Совета Европы.

В ходе трёхдневного визита Мониторинговая группа встретилась с Министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным, представителями Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, РУСАДА и его учредителями, Национального спортивного арбитражного центра, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, Российского международного олимпийского университета, сотрудниками общероссийских спортивных федераций, антидопинговыми координаторами Всероссийской федерации лёгкой атлетики и Союза биатлонистов России, а также спортсменами. Кроме того, делегация Совета Европы посетила Московскую антидопинговую лабораторию.

По итогам визита принято Заявление для прессы председателя Мониторинговой группы Конвенции Совета Европы против применения допинга в спорте Михаила Петру и Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Пресс-служба Минспорта России

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