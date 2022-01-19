О. Алексеев: Сенаторы держат на контроле реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании аграрного комитета Саратовской областной Думы.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании комитета областной Думы.

Сенатор рассказал, что на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию обсудили развитие сельских территорий и уровень зарплат аграриев. Об итогах реализации в 2021 году государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» доложил заместитель министра сельского хозяйства области Александр Зайцев.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании комитета областной Думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании комитета областной Думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании комитета областной Думы

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Олег Алексеев отметил, что в 2021 году в рамках госпрограммы в Саратовской области построено 20,78 км локальных водопроводов, улучшили жилищные условия 4 семьи, реализовано 58 проектов в 35 районах по направлению «благоустройство сельских территорий». Также началась реализация нового направления – «современный облик сельских территорий»: на 13 объектах в трех районах завершены строительные работы.

Началась реализация нового направления – «современный облик сельских территорий»: на 13 объектах в трех районах завершены строительные работы

Парламентарий подчеркнул, что сенаторы держат на контроле вопрос о реализации государственной программы и финансовом обеспечении развития сельских территорий. «Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» не раз обсуждалась на заседаниях профильного Комитета в Совете Федерации. В федеральном бюджете на мероприятия программы выделено 40,7 миллиардов рублей, расходы на развитие АПК составляют 285, 1 миллиарда рублей», – подчеркнул законодатель.

По его словам, на 2022 год объем финансирования данной программы в Саратовской области запланирован свыше 191 млн рублей. Будут продолжены мероприятия по благоустройству сельских территорий, средства получат 7 районов. Ассигнования, выделенные на развитие транспортной инфраструктуры, распределены в три района. Продолжится реализация программы сельской ипотеки.

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