Олег Матыцин призвал жителей страны присоединиться к масштабному движению в поддержку наших спортсменов на Играх в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 января, на первой встрече Экспертного клуба Минспорта России прошла презентация результатов социологических исследований по теме «Привлечение жителей страны к занятиям физической культурой и спортом». Заседание провёл Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В ходе встречи эксперты обсудили вопросы популяризации занятий физической культурой и спортом. На заседании Экспертного клуба Министр поддержал предложения общественных организаций поддержать российскую национальную сборную на предстоящих XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Через 16 дней стартует главное спортивное событие года – Олимпийские зимние игры. Затем пройдут Паралимпийские зимние игры. Приглашаю все спортивные организации, жителей всех регионов страны, всех любителей спорта присоединиться к акции по поддержке сборной России. Это особенно важно в момент, когда продолжают действовать ограничения на использование национальной символики, а на трибунах не будет российских болельщиков. Давайте вместе будем горячо поддерживать наших олимпийцев и паралимпийцев, чтобы национальная сплочённость стала дополнительным фактором мотивации к громким и красивым победам», – сказал Министр.

Исполнительный директор Ассоциации спортивных студенческих клубов России Евгения Бычкова напомнила, что во время прошедших Игр в Токио (Япония) непосредственно по инициативе АССК были организованы акции и мероприятия по поддержке российских олимпийцев.

«Именно через болельщиков формируется чувство сопричастности. При этом можно болеть не за члена сборной России на международных соревнованиях, а за своего родственника или друга на каком-то спортивном мероприятии. Формирование культуры боления в нашей стране поможет вовлечь больше людей в систематические занятия физкультурой и спортом», — рассказала она.

Евгения Бычкова предложила всем стать частью масштабного движения болельщиков, которые собираются поддерживать наших спортсменов на предстоящих Играх в Пекине.

Олег Матыцин поддержал предложение исполнительного директора АССК и отметил, что инициатива важна и нужна. «Очень важно показать нашим спортсменам, как за них переживают на Родине», – добавил Министр.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля, XIII Паралимпийские зимние игры – с 4 по 13 марта.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI