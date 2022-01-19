Н. Журавлев: Костромская область проводит системную работу по оздоровлению региональных финансов

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ в ходе поездки в регион встретился с губернатором, осмотрел социальные объекты и провел прием граждан.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в ходе поездки в регион встретился с губернатором Сергеем Ситниковым, СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области осмотрел ряд социальных объектов и провел прием граждан.

В центре внимания рабочей встречи вице-спикера СФ и губернатора были вопросы социально-экономического развития региона. В частности, это сокращение областью доли рыночных кредитов в структуре госдолга, снижение процентных ставок при замещении коммерческих кредитов бюджетными.

Результаты говорят сами за себя. Долговая нагрузка на бюджет региона стала минимальной за последние 12 лет. Улучшение структуры госдолга позволяет в значительной степени сократить расходы на его обслуживание

Николай Журавлев отметил, что регион под руководством Сергея Ситникова на протяжении последних лет проводит системную работу по оздоровлению региональных финансов – сокращению и улучшению структуры государственного долга, наращиванию собственных доходов бюджета. «Результаты говорят сами за себя. Долговая нагрузка на бюджет региона стала минимальной за последние 12 лет. Улучшение структуры госдолга позволяет в значительной степени сократить расходы на его обслуживание. Высвободившиеся средства, это более 230 миллионов рублей, идут на первоочередные нужды региона — поддержку отраслей экономики и социальной сферы, дополнительную финансовую помощь местным бюджетам».

Николай Журавлев осмотрел ряд социальных объектов областного центра. Парламентарий посетил детский технопарк «Кванториум». Центр, открытый в рамках нацпроекта «Образование», работает в Костроме уже третий год. Технопарк для школьников оснащен современным высокотехнологичным оборудованием в сфере гидродинамики, электротехники, фотоники, беспилотной авиации, радиоэлектроники, робототехники, промышленного дизайна, IT- и VR- технологий. Здесь ребята с помощью наставников разрабатывают реальные проекты на высокотехнологичном и современном оборудовании, учатся работать в команде и применять полученные знания на практике.

Николай Журавлев в ходе поездки в регион посетил детский технопарк «Кванториум»

«Кванториум» — уникальная площадка для развития способностей школьников. Это совершенно новый уровень в формировании технического творчества у детей. Здесь ребята могут ознакомиться с профессиями будущего, углубить свои знания. Уверен, что юные костромичи, которые занимаются в технопарке, в будущем станут грамотными программистами, инженерами, конструкторами. Это те профессии, которые сегодня действительно необходимы региону», — сказал сенатор.

Также Николай Журавлев провел личный прием граждан. Вопросы, с которыми жители Костромской области пришли к сенатору, касались социального обеспечения семей, поддержки талантливой молодежи, жилищных прав детей-сирот. Также парламентарий помог социально-реабилитационному центру Костромы в приобретении необходимого оборудования. Каждое обращение заместитель Председателя СФ взял на личный контроль.

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