Source: Russia Federal Space
#НПО Энергомаш19.01.2022 08:26
НПО Энергомаш автоматизирует регистрацию параметров техпроцессов нанесения металлических покрытий
В цехе покрытий Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжается внедрение системы автоматизированной регистрации параметров технологических процессов (САРП ТП). Проект является пилотным в отрасли и реализуется совместно с Московским авиационным институтом.
«Цель внедрения САРП ТП — управление качеством гальванических покрытий за счет сбора, регистрации данных во время подготовки операций и автоматизированного сравнения их с параметрами, допустимыми в техдокументации, — рассказал руководитель проекта — главный металлург НПО Энергомаш Юрий Пономарев. — В настоящее время проект [находится] на середине реализации, Энергомаш выполнил свою часть работ, дальше работают специалисты МАИ».
В ходе проекта уже проведен анализ технологических процессов и выделены параметры, оказывающие наибольшее влияние на качество. Кроме того, создано программное обеспечение для сбора и регистрации параметров на производственном участке. Сейчас в цехе специалисты МАИ завершают монтаж датчиков в гальванических ваннах и ведут отладку их взаимодействия с программой.
По словам Юрия Пономарева, Энергомаш ждет следующего этапа проекта — это проведение комплексных тестов системы, обучение работников цеха специалистами МАИ по практическому использованию системы САРП ТП и ввод ее в опытную эксплуатацию. При получении ожидаемого эффекта по качеству после внедрения САРП ТП будет рассматриваться вопрос внедрения такой системы на другие технологические производства НПО Энергомаш и, возможно, другие предприятия ракетного двигателестроения.