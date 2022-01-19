На встрече Экспертного клуба Минспорта России прошла презентация результатов социологических исследований по теме «Привлечение жителей страны к занятиям физической культурой и спортом»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 января, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл первое заседание экспертного клуба Минспорта России.

В ходе заседания были представлены результаты двух социологических исследований, проведённых Минспортом России и АНО «Национальные приоритеты». В формате public talk эксперты обсудили итоги социологического исследования по теме привлечения жителей страны к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Инициатором выступило Министерство спорта Российской Федерации. В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации, посол ГТО Светлана Журова, Президент Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта» Ирина Роднина, глава Добровольного физкультурного союза граждан Ирина Слуцкая, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» Илья Галаев, исполнительный директор Ассоциации спортивных клубов России Евгения Бычкова, заместитель председателя Российского союза сельской молодёжи Елена Васильева и другие представители спортивных объединений и ассоциаций.

«Министерством спорта Российской Федерации совместно с регионами проделана огромная работа для достижения показателя вовлечённости населения в регулярную спортивную деятельность. В настоящее время этот показатель составляет 45,4% или 62 млн человек. Две трети людей от 3 до 90 лет, принявших участие в исследовании, сообщили, что в той или иной степени занимаются спортом, – заявил Олег Матыцин. – Отмечу, что этот показатель превышает данные федеральной статистической отчётности. Будем совершенствовать систему сбора данных о занимающихся физической культурой, чтобы получать объективные сведения обо всех категориях граждан, кто занимается спортом в спортивных учреждениях, секциях или самостоятельно».

«Исследование подтвердило, что жители страны предпочитают самостоятельные занятия спортом, в том числе в самоорганизованных спортивных сообществах и группах по месту жительства и работы. Поэтому важнейшая задача Минспорта – продолжать создавать доступную и качественную спортивную инфраструктуру. На решение этой задачи в том числе направлена стратегическая инициатива «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» для развития государственно-частного партнерства», – добавил Министр.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова также добавила, что в вопросах вовлечения людей в занятия физической культурой и спортом очень помогает проект «Ты в игре».

«Этот конкурс позволяет нам увидеть разные вариации того, как люди организовывают свои сообщества, развивают начинания», – подчеркнула она.

30% опрошенных неудовлетворены отсутствием спортивных объектов в шаговой доступности. 29% заявили, что нет подходящих бесплатных сооружений и мест для занятий. При этом около половины опрошенных оценивают текущую инфраструктуру как достаточную для занятий спортом.

«Мы постоянно говорим о необходимости вовлечении в занятия спортом, однако если не будет доступной и комфортной инфраструктуры для этого, будет сложно людей мотивировать. Люди, входящие в возрастную категорию старше 65 лет, говорят, что есть объекты, которые не всегда соответствуют их возможностям», – добавил глава ведомства.

Согласно результатам проведенных социологических опросов дети и подростки чаще выбирают спорт, который приносит удовольствие. Для них также важны соревновательные мотивы и мотивы достижения, преодоления. Для людей средних лет спорт становится важным элементом для снятия усталости и повышения работоспособности. Люди предпенсионного возраста важным мотивом для занятий спортом называют «возможность хорошо выглядеть». Для пенсионеров основным фактором к началу занятий является стимул поддерживать здоровье. Каждый пятый (20%) из опрошенных продолжает заниматься тем видом спорта, которым увлекался в детстве или занимался на протяжении долгого времени.

Общая физическая подготовка (ОФП), пешие прогулки и плавание – наиболее распространенные виды физической активности среди всех возрастов. Более 30% опрошенных рассказали, что им интересно заниматься спортом с друзьями и семьей, на третьем месте занятия с гаджетом – тренировки в одиночестве предпочитают 26% населения.

44% участников опроса сказали, что основная цель для занятий физической культурой и спортом – чтобы быть здоровым. Далее идут энергичность (20%) и получение удовольствия (20%).

37% опрошенных рассказали, что стали заниматься физической активностью в связи с ухудшением здоровья.

81% участников испытывают счастье от занятий спортом несколько раз в неделю. 77% – от ежедневных занятий, а 73% получают удовольствие от еженедельных занятий.

Всего в опросах приняли участие 11 тысяч человек.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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