К. Косачев: «Международный» трек конкурса «Лидеры России» собрал компетентных участников, которых объединяет интерес к нашей стране

Source: Russia – Council of the Federation

К. Косачев и Л. Глебова приняли участие в заседании Наблюдательного совета международного направления конкурса управленцев «Лидеры России».

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики приняли участие в заседании Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России». Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи.

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В рамках заседания были обсуждены вопросы организации и проведения второго этапа финала трека «Международный», который состоится 18–20 марта 2022 года в Москве. Задача трека – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, поддержать русскоязычное население за рубежом.

Константин Косачев высоко оценил ход подготовки к финалу конкурса и выразил уверенность в том, что его участники в полной мере будут соответствовать высоким критериям, предъявляемым к современным лидерам.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая реализуется по поручению Президента РФ и получила его высокую оценку по итогам первых этапов ее реализации.

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