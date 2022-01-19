Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6619.01.2022 15:19

Космонавты на МКС начали первый выход в открытый космос в 2022 году

Командир и бортинженер 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров начали 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Открытие выходного люка малого исследовательского модуля «Поиск» состоялось 19 января 2022 года в 15:18 по московскому времени.

Главными задачами первого в 2022 году выхода в открытый космос с плановой продолжительностью 6 часов 40 минут являются интеграция узлового модуля «Причал» в состав российского сегмента МКС и его подготовка к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей.

Для этого Антону Шкаплерову и Петру Дуброву предстоит установить и подключить антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, перенести телекамеру и проложить телевизионный кабель, смонтировать мишени для стыковки кораблей и установить поручни для перехода между новыми российскими модулями «Причал» и «Наука».

При наличии времени космонавты Роскосмоса демонтируют с «Причала» антенны активной системы сближения «Курс-НА» и светильник.

Антон Шкаплеров, для которого это третий выход в космической карьере, работает в скафандре «Орлан-МКС» № 5 с красными лампасами, Пётр Дубров (четвертый выход) — в скафандре «Орлан-МКС» № 4 с синими лампасами. Это 155-й выход, осуществляемый космонавтами в отечественных скафандрах с марта 1965 года.

Узловой модуль «Причал» прибыл на МКС в ноябре 2021 года. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента станции путем стыковки к нему транспортных систем, в том числе перспективных.

Пресс-служба Роскосмоса подготовила специальный пресс-кит, посвященный сегодняшним работам в открытом космосе.

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