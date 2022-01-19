Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#ВКД#Причал19.01.2022 22:30

Космонавты завершили работы снаружи МКС

Командир и бортинженер 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» 19 января 2022 года в 22:29 по московскому времени.

Во время первого в 2022 году выхода в открытый космос длительностью 7 часов 11 минут узловой модуль «Причал» был интегрирован в состав российского сегмента МКС и подготовлен к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. Первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта. Это будет пилотируемый корабль «Союз МС-21», в основной экипаж которого входят космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Для этого Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, работавшие в скафандрах «Орлан-МКС», установили и подключили антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, перенесли телекамеру и проложили телевизионный кабель между модулями «Причал» и «Наука», а также смонтировали мишени для стыковки кораблей.

Это был третий выход в космической карьере Антона Шкаплерова и четвёртый — Петра Дуброва. Состоявшийся выход стал 155-м, осуществленным космонавтами в отечественных скафандрах с марта 1965 года.

Узловой модуль «Причал» прибыл на МКС в ноябре 2021 года. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента станции путем стыковки к нему транспортных систем, в том числе перспективных.

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