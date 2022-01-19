В. Тимченко: Реализация проекта комплексной реновации Таганрога зависит от эффективности межотраслевого и межведомственного взаимодействия

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили отдельные вопросы комплексного развития города.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел совещание в рамках деятельности рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога.

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области член этого Комитета Крым Казаноков, КазаноковКрым Олиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский. В режиме видеоконференции к обсуждению подключились представители Федеральной таможенной службы (ФТС), правительства Ростовской области и администрации Таганрога.

Участники совещания обсудили вопрос передислокации подразделения Таганрогского инспекторского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ростовской области (ГИМС).

По словам Вячеслава Тимченко, была подчеркнута необходимость безотлагательного решения данного вопроса. В ходе дискуссии выработаны предложения по формированию механизма решения основной проблемы передислокации — соблюдения баланса интересов МЧС и ФТС России, чьи подразделения находятся на территории Таганрога.

Заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога

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Вячеслав Тимченко

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Виктор Бондарев

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Заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога

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Заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога

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Заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога

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Заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога

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Заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога

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Вячеслав Тимченко

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«Подобные встречи позволяют в рабочем порядке, оперативно координировать действия всех участников реализации проекта комплексного развития города, представителей заинтересованных министерств и ведомств. От эффективности такого взаимодействия напрямую будет зависеть в целом успех значимого для региона проекта», — прокомментировал сенатор итоги мероприятия.

Рабочая группа по вопросам комплексного развития города Таганрога создана по итогам поездки Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в Ростовскую область в сентябре 2021 г. Возглавляет рабочую группу первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

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