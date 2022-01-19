Встреча с Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси

Source: President of Russia – Kremlin
На повестке дня – комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
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В.Путин: Господин Президент, прежде всего хочу поблагодарить Вас за то, что Вы нашли время в эти непростые времена ковидные приехать в Москву.
Сразу же после Вашей инаугурации мы с Вами в постоянном контакте находимся, но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить все-таки личного общения.
Хочу отметить, что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота – свыше шести процентов, а в прошлом году – 38 с лишним процентов рост. У нас реализуются наши крупные проекты, работа идет практически по очень многим направлениям.
На международной арене мы сотрудничаем очень плотно. Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому Правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с Вами, узнать Вашу позицию по этим проблемам.
На временной основе, на основе временного соглашения развиваются отношения Ирана с Евразэс, и мы активно работаем для того, чтобы создать долгосрочную основу, зону свободной торговли между Ираном и нашим объединением.
Иран активно в качестве наблюдателя работает и в Шанхайской организации сотрудничества.
И конечно, мне очень важно узнать Вашу позицию по СВПД.
То есть у нас очень большая повестка. Я очень рад Вас видеть.
И в самом начале нашей встречи хочу Вас попросить после возвращения в Тегеран передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру – господину Хаменеи.
Добро пожаловать!
Продолжение следует.