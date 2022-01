18.01.2022 Tarcza Antyinflacyjna 2.0. złagodzi skutki inflacji i zmniejszy jej koszty dla Polaków

Source: Government of Poland in Polish

Tarcza Antyinflacyjna 2.0. złagodzi skutki inflacji i zmniejszy jej koszty dla Polaków18.01.2022

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary.

To paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna.

Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.

Dzięki temu wszystkie te towary potanieją.

Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.

Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 to realna pomoc obywatelom, którzy liczą dziś każdą złotówkę.

Jednym z największych problemów, z którym borykają się dziś Polacy są wysokie rachunki i wysokie ceny. Podwyżki wynikają z czynników zewnętrznych, niezależnych od rządu. Jednak rząd ma narzędzia do tego by je złagodzić. Dlatego powstała najpierw Tarcza Antyinflacyjna 1.0, a niedługo zacznie działać Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Tarcze pokazują, że rząd robi wszystko, aby złagodzić skutki inflacji i zmniejszyć jej koszty dla Polaków. W skali całej Europy to jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją.

Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0. wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach fiskalnych.

Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 to:

obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa,

przedłużenie 5% stawki VAT na prąd,

obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny,

wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%.

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki za ogrzewanie.

Rozwiązania MF w Tarczy Antyinflacyjnej 1.0.

To m.in.:

obniżka VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc

obniżka VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc

obniżka VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8 proc.

obniżka akcyzy na paliwa silnikowe i energię elektryczną

zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku detalicznego

Więcej informacji na stronie MF w komunikacie.

Materiały

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Towary spożywcze objęte stawką 0% VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.Tarcza​_antyinflacyjna​_20​_Towary​_spożywcze​_objęte​_stawką​_0%​_VAT​_od​_1​_lutego​_do​_31​_lipca​_2022​_r.pdf 0.16MB

